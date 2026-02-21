Açık 11.4ºC Ankara
Dünya
AA 21.02.2026 12:01

Katil İsrail ateşkesi ihlal ederek Gazze'nin çeşitli bölgelerini bombalamayı sürdürüyor

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'ten beri yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine topçu ve hava saldırıları düzenledi.

Katil İsrail ateşkesi ihlal ederek Gazze'nin çeşitli bölgelerini bombalamayı sürdürüyor

Görgü tanıklarına göre İsrail savaş uçakları, ateşkes anlaşmasına göre Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta ordunun kontrol ve konuşlanma bölgeleri içinde yer alan Beni Suheyla kasabasına hava saldırısı gerçekleştirdi.

Bu saldırılar, İsrail donanmasının Han Yunus açıklarında denizden yoğun ateş açmasıyla eş zamanlı yapıldı.

İsrail topçuları da ateşkes anlaşması uyarınca ordunun kontrolünde olan Gazze Şeridi'nin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nin çeşitli bölgelerini bombaladı.

İsrail zırhlı araçlarından Gazze Şeridi'nin kuzeydoğusunda kalan bölgelere yoğun ateş açıldı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 611 kişi hayatını kaybederken, 1630 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, 171 bin kişiden fazlası yaralandı.

İsrail Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı
