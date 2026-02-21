Çok Bulutlu 7.2ºC Ankara
Dünya
AA 21.02.2026 21:54

İran AB ülkelerinin hava ve deniz kuvvetlerini terörist ilan etti

İran Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin hava ve deniz kuvvetlerinin terörist ilan edildiğini duyurdu.

İran AB ülkelerinin hava ve deniz kuvvetlerini terörist ilan etti

İran Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'ne (AB) üyesi ülkelerin hava ve deniz kuvvetlerinin terörist ilan edilmesiyle ilgili bildiri yayımladı.

Bildiride, AB üyesi ülkelerin, İran'ın "resmi silahlı kuvvetlerinin bir parçası" olan Devrim Muhafızları Ordusu'nu "terör örgütü" olarak tanımasına karşılık, AB üyesi devletlere ait hava ve deniz kuvvetlerinin "mütekabiliyet" ilkesi gereği terör örgütü olarak ilan edildiği bilgisi yer aldı.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, şubat ayında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Baskıya yanıtsız kalınamaz." diyerek, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü ilan ettiğini duyurmuştu.

AB, İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör listesine aldı
AB, İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör listesine aldı

İran Avrupa Birliği
