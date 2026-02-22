Hafif Sağanak Yağışlı 6.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 22.02.2026 15:16

Bakan Göktaş: Gelin hep birlikte çocuklarımız için daha güvenli bir dijital ortam sunalım

Bakan Göktaş, "Oyun platformlarından ebeveyn denetimlerini artırmalarını ve yaş gruplarına göre içerik sınıflandırılmasına dikkat etmelerini bekliyoruz" paylaşımını yaptı.

Bakan Göktaş: Gelin hep birlikte çocuklarımız için daha güvenli bir dijital ortam sunalım

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, dijital oyunların gençlerin gelişimine katkı sunduğunu bildiklerini ve bu alanı önemsediklerini belirtti.

Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Tam da bu yüzden, oyun platformlarından ebeveyn denetimlerini artırmalarını ve yaş gruplarına göre içerik sınıflandırılmasına dikkat etmelerini bekliyoruz. Biz yasaklayan değil, rehberlik eden ve koruyan bir anlayışla hareket ediyoruz. Çocuklarımızı korurken bu süreci hep birlikte yönetelim istiyoruz. Gelin hep birlikte çocuklarımız ve gençlerimiz için daha güvenli bir dijital ortam sunalım."

ETİKETLER
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mahinur Özdemir Göktaş Oyun
Sıradaki Haber
IBAN transferlerinde dikkat edilmesi gerekenler
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:47
Hatay'da horoz dövüştürenlere 990 bin lira ceza
15:38
Muğla'da heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı
15:18
Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda Filistinli bir kadın hayatını kaybetti
14:40
Ukrayna: Rusya 50 füze ve 297 İHA ile eş zamanlı saldırı düzenledi
14:12
Kritik su yollarında haberleşme altyapısı güçlenecek
13:48
IBAN transferlerinde dikkat edilmesi gerekenler
Rize'de Kaçkar Dağları ve yaylalardaki kar manzarası
Rize'de Kaçkar Dağları ve yaylalardaki kar manzarası
FOTO FOKUS
Gazze’de milyonlarca kişi ramazana evlerinden uzakta giriyor
Gazze’de milyonlarca kişi ramazana evlerinden uzakta giriyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ