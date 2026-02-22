Çok Bulutlu 7.3ºC Ankara
TRT Haber 22.02.2026 16:20

'Savcıyım' diyerek tehditler savuran kadın tutuklandı

İETT otobüsüne köpeğiyle binip, kendisini savcı olarak tanıtan ve insanlara tehditler savuran kadın tutuklandı.

'Savcıyım' diyerek tehditler savuran kadın tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, köpeğiyle bindiği toplu taşıma aracında savcı olduğunu öne sürerek, yolculardan birine "Seni öldüreceğim", "Yobaz", "Bir daha Türkiye'de barın bakalım" şeklinde sözler sarf eden bir kadının videosunun sosyal medyada yayınlanması üzerine harekete geçti.

Söz konusu kadın hakkında "tehdit", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından resen soruşturma başlatan Başsavcılık, tarafların kimlik bilgilerinin tespit edilmesi için emniyete talimat verdi.

Yapılan araştırmalar sonucunda kimliği belirlenen Y.S. gözaltına alındı.

Adalet Meslek Yüksekokulundan terk olduğu tespit edilen şüphelinin Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü'nde aktif öğrenci olduğu belirlendi.

Şüpheli Y.S'nin 18 yaşından küçük olduğu dönemde "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık" suçuna karıştığı, ayrıca "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "tehdit", "hakaret" ve "kasten yaralama" suçlarından da kaydı olduğu tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelinin ifade işlemlerinin ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiğini duyurdu.

Sorgusu tamamlanan şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

