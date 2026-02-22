Çok Bulutlu 6.6ºC Ankara
Gündem
AA 22.02.2026 17:42

Siber suçlarla mücadele sürüyor: 181 tutuklama

İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında 28 ilde son 5 gündür düzenlenen operasyonlarda 324 şüphelinin yakalandığını, 181'inin tutuklandığını açıkladı.

Siber suçlarla mücadele sürüyor: 181 tutuklama

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinasyonunda Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Ardahan, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Gümüşhane, Isparta, İzmir, İstanbul, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Mardin, Mersin, Niğde, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Van ve Yalova'da "nitelikli dolandırıcılık, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis" suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 324 şüpheli yakalandı. Bunlardan 181'i sevk edildikleri sulh ceza hakimliklerince tutuklandı, 87'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğer zanlıların işlemleri ise devam ediyor.

Şüphelilerin, sosyal medya platformları ve "oltalama" siteleri üzerinden "yatırım dolandırıcılığı, düşük faizli kredi dolandırıcılığı, bungalov kiralama, ürün satış dolandırıcılığı" temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları, pos tefeciliği yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşımlar yaptıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu şüphelilere ait suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 şirket, bir futbol kulübü, 11 araç, 3 motosiklet, 7 daire, 6 arsa ve bir iş yeri olmak üzere yaklaşık 210 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu.

ETİKETLER
İçişleri Bakanlığı Siber Güvenlik Siber Suçlar
OKUMA LİSTESİ