Çok Bulutlu 6.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 22.02.2026 18:10

Bakan Göktaş: Külliye'de ramazanın tadı bir başka

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında düzenlenen Maher Zain konserine katıldı ve bakanlığın standını inceledi.

Bakan Göktaş: Külliye'de ramazanın tadı bir başka

"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Maher Zain konserine ailesiyle birlikte katılan Bakan Göktaş, Zain'in sevilen eserlerine eşlik etti.

Bakan Göktaş, konserin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda bakanlığın standını ve atölyeleri ziyaret etti, ailelerle bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Göktaş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Külliye'de Ramazan etkinliklerinin geleneksel hale gelmesinden mutlu olduğunu söyledi.

Bakan Göktaş: Külliye'de ramazanın tadı bir başka

Etkinliğe ailesiyle birlikte katıldığını belirten Göktaş, "Maher Zain konserini dinledik. Burada hem büyüklerin hem küçüklerin ailece zaman geçirebileceği bir ortam oluştu. Milletin evinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde bütün vatandaşlarımızın kendini iyi hissedebileceği, ramazanı keyifle yaşayacağı bir ortam oluştu. Hem büyüklerin hem küçüklerin söyleşilerle, konserlerle zaman geçirebileceği güzel bir alan var. Bugün de gerçekten ilgi oldukça fazla." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının standında "Ailemiz, Geleceğimiz" sloganıyla Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni tanıttıklarını aktaran Göktaş, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak stantta, görme engellilere yönelik beyaz baston etkinlikleri, çocuklarımıza yönelik aile temalı farklı etkinliklerimiz var. Bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Külliye'de ramazanın tadı bir başka. Ramazanın tüm anlarıyla, tüm keyfiyle beraber yaşanabileceği, coşkuyla, şenlikle, maneviyatıyla gerçek manasında yaşanabileceği bir ortam oluştu. Vatandaşlarımızın ramazan ayını kutluyorum, hayırlara vesile olmasını diliyorum."

ETİKETLER
Ramazan Ayı Mahinur Özdemir Göktaş Cumhurbaşkanlığı
Sıradaki Haber
Siber suçlarla mücadele sürüyor: 181 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:14
Siber suçlarla mücadele sürüyor: 181 tutuklama
17:15
Oyuncu Ali Tutal vefat etti
17:10
İşgalci İsrailliler ramazanda da Mescid-i Aksa'ya baskınlarını sürdürüyor
17:02
ABD'de yaşanan çığda hayatını kaybeden kayakçıların sayısı 9 oldu
16:27
'Savcıyım' diyerek tehditler savuran kadın tutuklandı
17:00
İsrail'in Ofer Cezaevi yönetimi, Filistinli tutuklulara sahur ile iftar vakitlerini bildirmiyor
Rize'de Kaçkar Dağları ve yaylalardaki kar manzarası
Rize'de Kaçkar Dağları ve yaylalardaki kar manzarası
FOTO FOKUS
Gazze’de milyonlarca kişi ramazana evlerinden uzakta giriyor
Gazze’de milyonlarca kişi ramazana evlerinden uzakta giriyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ