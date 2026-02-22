Çok Bulutlu 7.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.02.2026 17:00

ABD'de yaşanan çığda hayatını kaybeden kayakçıların sayısı 9 oldu

ABD'nin California eyaletinde meydana gelen çığda yaşamını yitiren kayakçıların sayısı 9'a yükseldi.

ABD'de yaşanan çığda hayatını kaybeden kayakçıların sayısı 9 oldu
[Fotograf: Reuters]

Nevada Bölge Şerifliği yetkilisi Dennis Hack, California'da meydana gelen çığda kaybolan kayakçıları arama çalışmalarındaki son gelişmeleri paylaştı.

15 kişilik kayakçı grubundan daha önce bulunamadığı ifade edilen kayakçının cansız bedenine ulaştıklarını aktaran Hack, böylece toplam 9 kişinin olayda hayatını kaybettiğini belirtti.

Yetkililer, gruptaki 6 kişinin hayatta olduğunu açıklamış, bu afetin 1981'de Washington'da 11 dağcının hayatını kaybettiği olaydan sonra kayıtlara geçen en ölümcül çığ olduğunu vurgulamıştı.

Ulusal Çığ Merkezi verilerine göre, ABD'de her kış çığ düşmesi sonucu ortalama 25 ila 30 kişi hayatını kaybediyor.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
İsrail'in Ofer Cezaevi yönetimi, Filistinli tutuklulara sahur ile iftar vakitlerini bildirmiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:15
Oyuncu Ali Tutal vefat etti
17:10
İşgalci İsrailliler ramazanda da Mescid-i Aksa'ya baskınlarını sürdürüyor
16:27
'Savcıyım' diyerek tehditler savuran kadın tutuklandı
17:00
İsrail'in Ofer Cezaevi yönetimi, Filistinli tutuklulara sahur ile iftar vakitlerini bildirmiyor
15:47
Hatay'da horoz dövüştürenlere 990 bin lira ceza
15:38
Muğla'da heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı
Rize'de Kaçkar Dağları ve yaylalardaki kar manzarası
Rize'de Kaçkar Dağları ve yaylalardaki kar manzarası
FOTO FOKUS
Gazze’de milyonlarca kişi ramazana evlerinden uzakta giriyor
Gazze’de milyonlarca kişi ramazana evlerinden uzakta giriyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ