Yaşam
AA 05.03.2026 10:37

Miniklerin "iyilik timi" iş başında: Harçlıklar akülü araca dönüştü

Konya'nın Beyşehir ilçesinde ilkokul öğrencileri bedensel engelliye akülü araç hediye etti.

[Fotograf: AA]

Gazi İlkokulu bünyesinde kurulan ve kendilerine "iyilik timi" adını veren öğrenciler, bedensel engelli Gürcü Ayhan'a akülü araç hediye etmeye karar verdi.

Sınıf öğretmenleri Çiğdem Yörür öncülüğünde, velilerin, hayırseverlerin ve öğrencilerin harçlıklarıyla alınan akülü araç, Ayhan'a teslim edildi.

Çocukların hediyesi karşısında duygulanan Ayhan, "Çok mutluyum. Artık akülü arabamla gezeceğim, göl kenarına ve kardeşime gideceğim. Herkese teşekkür ederim." dedi.

Ayhan'ın kız kardeşi Saniye Göker ise ablasının hayalini kurduğu akülü araca kavuşmasının kendilerini de çok mutlu ettiğini belirterek, çocukların küçük olsa da yüreklerinin kocaman olduğunu dile getirdi.

Gazi İlkokulu Müdürü Şahin Ünüvar, projenin sadece bir başlangıç olduğunu söyledi.

Mardin'deki bir ilkokula kitap yardımı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere giysi desteğinin ardından bu üçüncü adımla bir engeli daha kaldırdıklarını anlatan Ünüvar, bir sonraki tekerlekli sandalyenin depremzedeye gönderileceğini kaydetti.

Öğrenciler de iyilik yaptıkça mutlu olduklarını bildirdi. 

