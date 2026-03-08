Açık 8.6ºC Ankara
AA 08.03.2026 14:50

Katar, yarından itibaren kurumlarda mesaiye kısmi dönüşün başlayacağını açıkladı

Katar, İran’ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme olarak bölgedeki bazı hedefleri vurmasının ardından, kamu kurumlarında mesaiye kısmi dönüş kararı aldı.

Katar, yarından itibaren kurumlarda mesaiye kısmi dönüşün başlayacağını açıkladı

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Kabine Genel Sekreterliği, kurumlarda uzaktan çalışma sisteminin devam edeceğini ve çalışanların en fazla yüzde 70'inin uzaktan çalışmayı sürdüreceğini duyurdu.

Açıklamada, iş gerekliliklerini aksatmamak kaydıyla anneler ve engelli bireylere öncelik tanınacağı belirtildi.

Kabine Genel Sekreterliği ayrıca, 9 Mart Pazartesi gününden itibaren ikinci bir duyuruya kadar çalışanların yüzde 30'unun iş yerlerinde mesai yapmasının kararlaştırıldığını bildirdi.

Katar’da, İran’ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme olarak bölgedeki bazı hedefleri vurması nedeniyle kurumlarda uzaktan çalışma yöntemine geçilmişti.

İran’ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat’tan bu yana Katar dahil, bölgedeki Arap ülkelerinde bulunan ABD hedeflerine saldırı düzenliyor.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, dün, Geçici Liderlik Konseyi'nde alınan karara göre İran’a saldırı olmadığı sürece komşu ülkelere yönelik saldırı ve füze atışı yapılmayacağını söylemişti.

Katar
