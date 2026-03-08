Açık 8.6ºC Ankara
Ekonomi
AA 08.03.2026 15:03

Bursa, yüksek hızlı tren ağına entegre olacak

Bakan Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Projesi'nin Bursa-Osmaneli kesimindeki çalışmaların bu yılın ikinci yarısında tamamlanacağını, böylece Bursa'nın, yüksek hızlı tren (YHT) ağına katılan 12'nci il olacağını açıkladı.

Bursa, yüksek hızlı tren ağına entegre olacak
[Fotograf: DHA]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Projesi'ne ilişkin bilgi verdi.

Bursa'nın, YHT ağına katılacak 12'nci il olacağını belirten Uraloğlu, "Bursa-Osmaneli kesimi çalışmalarında önemli bir aşamaya geldik, bu kesimi yılın ikinci yarısında tamamlamayı planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bursa, yüksek hızlı tren ağına entegre olacak

Uraloğlu, Bursa-Osmaneli kesiminin, Bursa'yı doğrudan Türkiye'nin ana YHT ağına bağlayacak kritik bir bağlantı olduğuna dikkati çekerek, "Bu kesim tamamlandığında Bursa'dan yola çıkan bir tren, Osmaneli üzerinden Ankara-İstanbul YHT hattına bağlanacak. Böylece Bursa, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere ülkemizin YHT tren ağına bağlanacak." ifadelerini kullandı.

"Üstyapı işlerinde yüzde 90 ilerleme kaydettik"

Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren hattını, 201 kilometre uzunluğunda ve saatte 250 kilometre tasarım hızına uygun hayata geçirdiklerini bildiren Uraloğlu, 25 tünel ve 16 viyadük inşa edilecek hattın, yılda yaklaşık 30 milyon yolcuya hizmet verecek kapasitede olacağı bilgisini paylaştı.

Uraloğlu, hattın kazı, dolgu, tünel ve sanat yapısı işlerinin tamamlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Üstyapı işlerinde ise yüzde 90 ilerleme kaydettik. Osmaneli, Yenişehir, Yenişehir Havalimanı, Gürsu ve Bursa güzergahını takip eden 106 kilometrelik kesimdeki çalışmalarımızı bu yılın ikinci yarısında, Bursa'dan itibaren Teknosab, Karacabey, Dağkadı ve Kuşcenneti güzergahındaki çalışmalarımızı ise 2028 yılında tamamlamayı hedefliyoruz."

