Gabar'da Türkiye'nin enerjisine güç katan kadınlar görev başında

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Gabar Dağı bölgesinde 2017'de başlatılan sismik veri toplama çalışmaları, 2021'de gerçekleştirilen petrol keşfiyle yeni bir döneme girdi.

Bu keşifle, Gabar'daki üretim faaliyetleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Aralık 2022'de petrol rezervine sahip saha keşfedildiğini açıklamasının ardından ivme kazandı.

TPAO ve Turkish Petroleum International Anonim Şirketi (TPİC) tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, şehit astsubay Esma Çevik ve şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın adları ve hatıralarının yaşatıldığı sahalarda açılan kuyularla Gabar, "Cumhuriyet tarihinin karada gerçekleştirilen en büyük petrol keşfi" olarak nitelendirilen bir petrol üretim merkezine dönüştü.

Bölgede günlük 80 bin varil petrol üretimi gerçekleştirilirken, 30 sondaj kulesiyle yeni rezervlere yönelik arama faaliyetleri de sürdürülüyor.

Gabar'da kadınlar üretim faaliyetinde aktif rol alıyor

Gabar Dağı'nın 1850 metre yüksekliğindeki zorlu arazi koşullarında erkeklerin yanı sıra kadınlar da görev yapıyor.

Sismik taramadan sondaja, petrolün çıkarılmasından laboratuvar incelemesine kadar sahanın farklı kademelerinde mühendis, teknisyen, tekniker, laborant, kimyager ve jeolog gibi birçok unvanla görev alan çalışanlardan yaklaşık 150'si kadınlardan oluşuyor.

Üretim süreçlerinde aktif rol alan kadınlar zorlu arazi, iklim ve çalışma koşullarına rağmen Türkiye'nin enerji vizyonuna güç katmak için 7 gün 24 saat esasıyla görev yapıyor.

Ülkenin farklı illerinden petrol üretim faaliyetlerine katkıda bulunmak için bölgeye gelen kadınlar kasklarını takarak sahaya çıkıyor, laboratuvarlarda petrol numunelerini analiz ediyor, sondaj sahasında üretim süreçlerini takip ediyor.

"Enerjiye güç katmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz"

Ankara'dan gelerek 3,5 yıldır sahada çalışan jeolog Hazal Oktay, göreve ilk başladığında kadın personel sayısının az olduğunu ancak zaman geçtikçe bu sayının arttığını söyledi.

Gabar'da ülke adına çok önemli işler yaptıklarını anlatan Oktay, "Mutlu ve gururluyuz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de enerjiye güç katmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Oktay, kadınların her işi başarabileceğini ve her sektörde yer almaları gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Ankara'da yaşadığım için uzak olmanın dezavantajları var. Özlediğim zamanlar oluyor ancak işimi seviyorum, o nedenle burada mutluyum. Her meslekte olduğu gibi bu mesleğin de zorlukları var ama işimi severek yapıyorum."

"Kadın olarak burada çalışmak gurur veriyor"

Ankara'dan 2 yıl önce gelerek Gabar'da kimya mühendisi olarak görev yapan Derya Ayata Yıldız da yaptıkları işin zor olduğunu ancak azimleriyle bu zorluğun üstesinden geldiklerini söyledi.

Türkiye'nin enerji bağımsızlığına katkı sağlamanın gurur verici olduğunu anlatan Yıldız, şunları kaydetti:

"Zorlu saha şartlarımız var ama kadın olarak burada çalışmak bize gurur veriyor. Üretime değer katmak onur verici. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de yine sahadayız, enerjide bağımsızlığımıza katkıda bulunmaya devam ediyoruz."

Yıldız, kadınların her alanda çalışabileceklerini bu şekilde gösterdiklerini belirterek, "Çalışma şartlarımız zor olsa da burada yaşayıp bu atmosferi solumayı herkese tavsiye ediyorum. Elde ettiğimiz sonuç güzel olduğu için burada çalışmak her şeye değiyor. Gabar'da enerjinin kadınları olarak sahadayız ve görevimizin başındayız." diye konuştu.

"Ülkeye katkı sağladığım için mutluyum"

Şırnak'ta yaşayan ve laboratuvar sorumlusu olarak görev yapan Meryem Ertaş ise 4 senedir bu sektörde çalıştığını, Gabar'da kadın çalışan sayısının günden güne arttığını dile getirdi.

Kendi memleketinde çalışıp ülkenin enerji bağımsızlığına katkıda bulunduğu için mutlu olduğunu aktaran Ertaş, şunları ifade etti:

"Bir kadın olarak Gabar'da çalışmanın verdiği gururla ülkeye katkı sağladığım için mutluyum. Şırnaklı kadınlar bu bölümü okuyarak, enerji alanında yükselsinler. Hep birlikte çalışalım, daha çok kadın personel istihdamı olsun. Şırnak Üniversitesinde açılan Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümüne tüm kadınlar başvuru yapsın, burada birlikte çalışalım, emek verelim, katkı sağlayalım. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de görevimizin başındayız. Enerji alanı kadınlar için çok zor görünebilir fakat öyle değil. Burada kadınlar olarak çalışıyoruz ve bunun zor olmadığının en somut örnekleriyiz."