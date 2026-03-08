Katil İsrail'in Lübnan'a saldırılarında 43 kişi hayatını kaybetti

Lübnan resmi ajansı NNA ve Sağlık Bakanlığı verilerine göre İsrail ordusu, gece boyunca ülkenin çeşitli bölgelerine saldırılar gerçekleştirdi.

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Eytit beldesine düzenlediği hava saldırısında 3 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Sayda ilçesine bağlı Tuffahata kasabasına düzenlenen İsrail saldırısında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

Bölgede enkaz kaldırma ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği, kayıp kişilerin bulunması için arama faaliyetlerinin sürdüğü aktarıldı.

Sur ilçesine bağlı Cebel el-Batm kasabasındaki saldırıda ise ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Beyrut'ta bir otele gerçekleştirdiği hava saldırısında 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Bati Sir beldesinde 3 katlı bir binaya düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre çoğu kadın ve çocuk 19 kişi hayatını kaybetti.

Sur kentindeki Kana beldesine yapılan hava saldırısında 4 kişi yaşamını yitirdi, yaralılar hastaneye nakledildi.

Öte yandan İsrail Donanması, Lübnan'da Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesi ile Sur, Sayda ve Trablusşam kentlerine saldırılar düzenlediğini açıkladı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 294 kişinin öldüğünü, 1023 kişinin yaralandığını açıklamıştı.