Dünya
AA 08.03.2026 12:02

İran Meclis Başkanı: Savaş devam ederse petrol satmanın da üretmenin de yolu kalmayacak

İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarının petrol piyasasını etkilediğini belirterek, "Netanyahu'nun yanılsamaları yalnızca Amerikan çıkarlarını değil bölgedeki ve dünyadaki ülkelerin çıkarlarını da yok ediyor" dedi.

İran Meclis Başkanı: Savaş devam ederse petrol satmanın da üretmenin de yolu kalmayacak
[Fotograf: AA]

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarının petrol piyasasına etkilerine vurgu yaptı.

İran Meclis Başkanı Kalibaf, şunları kaydetti:

"Trump, petrol fiyatlarının fazla artmayacağını söylemişti ancak fiyatlar yükseldi ve şimdi de yakında düzeltme olacağını söylüyor!

Savaş böyle devam ederse petrol satmanın da üretmenin de bir yolu kalmayacak. Netanyahu'nun yanılsamaları yalnızca Amerikan çıkarlarını değil bölge ve dünyadaki ülkelerin çıkarlarını da yok ediyor."

