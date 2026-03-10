Açık 10.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Savunma
AA 10.03.2026 16:25

Türkiye milli füzeleriyle caydırıcılık gücünü artırıyor

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Rektörü ve ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit, "Sürpriz etkisi yaratacak, dosta güven düşmana korku verecek önemli ürünlerimiz var. Bunları da üretmeye devam ediyoruz. Envanterde olan, girmek üzere olan var. Üzerinde çalıştığımız projelerimiz de var." dedi.

Türkiye milli füzeleriyle caydırıcılık gücünü artırıyor

Prof. Dr. Faruk Yiğit, ROKETSAN'ın üretim ve geliştirme çalışmalarına ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.

ROKETSAN'ın üretim ve tasarım çalışmalarını her geçen gün geliştirdiğini belirten Yiğit, kamuoyuna açıkladıkları ve açıklayamadıkları birçok ürün bulunduğunu söyledi.

Yiğit, her etkinlikte yeni ürünlerin tanıtımının yapılacağını, "Saha Expo"da ROKETSAN'ın yeni ürünlerinin sergileneceğini ifade etti.

ROKETSAN'ın dünya standartlarında üretim yapan bir şirket olduğunu vurgulayan Yiğit, 40'tan fazla ülkeye ihracat yapıldığını dile getirdi.

Türkiye milli füzeleriyle caydırıcılık gücünü artırıyor

"Caydırıcılığın da birinci olmazsa olmazı bilinmezlik"

Savunma sanayii ürünlerinde caydırıcılığın önemine dikkati çeken Yiğit, "Caydırıcılığın da birinci olmazsa olmazı bilinmezlik. Dolayısıyla bizim de sürpriz etkisi yaratacak, dosta güven düşmana korku verecek önemli ürünlerimiz var. Bunları da üretmeye devam ediyoruz. Envanterde olan, girmek üzere olan var. Üzerinde çalıştığımız projelerimiz de var. Bu devam edecek." diye konuştu.

Yiğit, Bolu'da sürdürülebilir üretim ile savunma sanayisi alanında yapılabilecek çalışmalar konusunda girişimlerde bulunduklarını belirterek, "Bir etkinlik düzenledik. Onun sonunda ROKETSAN'daki ilgili arkadaşlar, firmalarımızla birebir görüşmeler yapıyorlar. İnşallah ilerleyen süreçte bu görüşmelerin ve yaptığımız etkinliğin sonuçlarını çok somut şekilde göreceğiz." dedi.

Bolu'nun gelişimi için çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü dile getiren Yiğit, İstanbul ile Ankara arasında önemli konuma sahip kentin, lojistik imkanlarıyla savunma sanayisi açısından ciddi gelişmelere sahne olabileceğine inandığını kaydetti.

ETİKETLER
ROKETSAN Savunma Sanayii Tasarım
Sıradaki Haber
Bakan Kacır'dan Çelik Kubbe açıklaması: Füzelerin menzillerini ve hızlarını artıracağız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:38
Marmara Cezaevi’ndeki duruşma görüntülerine soruşturma
17:09
İstanbul'da uluslararası forex dolandırıcılığı operasyonu: 140 şüpheli yakalandı
17:00
İran'ın misillemesi nedeniyle İsrail genelinde sirenler çaldı
16:54
Bakan Bayraktar: Türkiye'nin uzun vadeli nükleer vizyonu çok açık
16:53
Altının kilogram fiyatı 7 milyon 415 bin liraya yükseldi
16:50
Yemek sipariş platformlarında komisyon ve ücretlere şeffaflık geliyor
Leylekler Karakaya Barajı etrafındaki yuvalarına dönmeye başladı
Leylekler Karakaya Barajı etrafındaki yuvalarına dönmeye başladı
FOTO FOKUS
Denizli'deki deprem anı güvenlik kameralarında
Denizli'deki deprem anı güvenlik kameralarında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ