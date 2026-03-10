Açık 10.9ºC Ankara
AA 10.03.2026 16:52

Altının kilogram fiyatı 7 milyon 415 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda 7 milyon 415 bin liraya çıktı.

Altının kilogram fiyatı 7 milyon 415 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında bugün en düşük 7 milyon 385 bin lira, en yüksek 7 milyon 450 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1 artışla 7 milyon 415 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 7 milyon 338 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 7 milyar 989 milyon 58 bin 719,43 lira, işlem miktarı ise 1081,57 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 9 milyar 808 milyon 944 bin 237,13 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Dünya Katılım Bankası, QNB Bank, Yapı ve Kredi Bankası ile NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

