Ekonomi
10.03.2026 14:37

Ramazan Bayramı öncesi denetimler arttı

İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, ramazan ayının başından bugüne kadar yaklaşık 3 bin 608 işletmeye denetim gerçekleştirdiklerini belirterek, "Denetimlerimizde 6 bin 64 tane mevzuata uygun olmayan aykırılık tespit ettik. Buna mukabil 33 milyon 855 bin lira tutarında idari işlem tesis ettik." dedi.

Ramazan Bayramı öncesi denetimler arttı

Ticaret Bakanlığı ekipleri, 81 ilde devam eden denetimler kapsamında Gaziosmanpaşa'da restoran, fırın, market ve kasaplara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Bu kapsamda İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi fiyatları haksız şekilde artırmaya yönelik girişimleri engellemek amacıyla kent genelindeki incelemelerini artırdı.

"33 milyon 855 bin lira tutarında idari işlem tesis ettik"

Menteşe, denetimler sırasında yaptığı açıklamada, piyasada oluşabilecek haksız fiyat artışlarına yönelik denetimlere her gün devam ettiklerini söyledi.

Yaklaşan Ramazan Bayramı'na yönelik vatandaşların başta temel gıda ürünleri olmak üzere, temel tüketim malzemelerine yönelik perakende sektöründen toptancı hallerine, toptan kuru gıdadan sebze meyve hallerine kadar denetim gerçekleştirdiklerini kaydeden Menteşe, şöyle devam etti:

"İstanbul'da bugün 34 ilçemizde 101 arkadaşımızla 41 ekip halinde denetim gerçekleştiriyoruz. Biz 2026 yılının ocak ayından itibaren iki ay içerisinde yaklaşık 131 milyon 500 bin lira tutarında idari işlem yaptık. İki ay içinde 1 milyon 720 bin 234 ürünü denetledik.

Ramazan Bayramı öncesi denetimler arttı

Bu ürünlerin içerisinde de 30 bin 19 aykırılık gördük. Ramazan ayının başından bugüne kadar yaklaşık 3 bin 608 işletmeye baktık, bu işletmelerde toplam 668 bin ürünü denetledik. Denetimlerimizde 6 bin 64 tane mevzuata uygun olmayan aykırılık tespit ettik. Buna mukabil de 33 milyon 855 bin lira tutarında idari işlem tesis ettik."

Menteşe, denetimlerde temel konularda Tüketici Kanunu'nu baz aldıklarını ve piyasa denetimi gözetimi konusunda Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında denetimler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ramazan Bayramı öncesi denetimler arttı

Denetimlerde Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında etiketin olup olmadığına, etiketin yönetmeliğe uygunluğuna bakıldığını aktaran Menteşe, "Beraber dolaştık, bazı yerlerde kampanya düzenlenmiş. Kampanyanın başlangıç tarihi, bitiş tarihleri var. Bunlar olmazsa olmazlarımız. O fiyatın o ürüne, o etikete ne zaman konduğunun tarihi bizim için önemli. Biz sürekli denetim halinde olduğumuz için mesela bu geldiğimiz yerin bir ay önceki fiyatları elimizde var. Dolayısıyla buraya geldiğimizde biz o günkü fiyatları elimize alıyoruz. Bugünkü fiyatları alıyoruz. O ikisi arasındaki işte belli bir fark var mı yok mu varsa ne kadar ona bakıyoruz." diye konuştu.

"Ramazan ayı içinde özellikle iftar menülerini denetledik "

Menteşe, işletmelerde fiyat etiketi konusunda bir eksiklik tespit edildiği takdirde her bir işlem için 3 bin 973 lira tutarında idari işlem yapıldığını kaydetti.

Haksız fiyat artışlarına da değinen Menteşe, "Haksız fiyat tespit etmişsek de 180 bin 617 lira minimum taban fiyat olarak burayla başlıyoruz. Daha öncesi varsa veya mükerrerliği, geniş ağı varsa 1 milyon 806 bin 170 liraya kadar üst limiti var. Stokçuluk tespit edilmesi halinde ise 1 milyon 806 bin 177 liradan başlayıp 21 milyon 674 bin 130 liraya kadar gidiyor." dedi.

Ramazan Bayramı öncesi denetimler arttı

Menteşe, ramazan ayı içerisinde bulunduklarını, özellikle iftar menülerini denetlediklerini belirterek, 30 Ocak 2026'da Ticaret Bakanlığının talimatıyla kuver ücreti, masa ücreti, servis ücreti gibi uygulamaların kaldırıldığını hatırlattı.

Söz konusu karara işletmelerin uyum sağladığını ifade eden Menteşe, "Bazı uymayanları gördük, onlara da idari işlem tesis ettik. Restoranlara girmeden önce fiyat etiketinin, menünün işletmelerin dışında olması lazım vatandaşlarımızın tercih hakkını kullanabilmeleri için. Onlara dikkat ediyoruz." diye konuştu.

Ticaret Bakanlığı Denetim Gıda Ramazan Bayramı
