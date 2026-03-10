Açık 11.6ºC Ankara
AA 10.03.2026 15:31

TBMM Genel Kurulu'nda kapalı oturuma geçildi

TBMM Genel Kurulu, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ele alınacağı, hükümetin bilgilendirme yapacağı görüşmeler için kapalı oturuma geçti.

TBMM Genel Kurulu'nda kapalı oturuma geçildi

Genel Kurul, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

Kurtulmuş, Genel Kurulun açılışında yaptığı konuşmanın ardından, yürütmenin, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin gündem dışı söz talebi olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in gündem dışı konuşma yapmasını içeren talebi yerine getireceğini belirten Kurtulmuş, gündem dışı konuşmalarda her bir bakana 30'ar dakika, takip eden konuşmalarda siyasi parti gruplarına 20'şer dakika, grubu bulunmayan partilerden 2 milletvekiline de 5'er dakika söz verileceğini bildirdi.

Gündem dışı konuşmalara geçilmeden önce, AK Parti'nin, görüşmelerin kapalı yapılmasına ilişkin önergesi oylamaya sunuldu ve kabul edildi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Genel Kurul Salonu'nda bulunabilecek üyeler dışındaki dinleyicilerin ve görevlilerin dışarıya çıkmaları gerektiğini ifade etti.

Salonun boşaltılmasını isteyen Kurtulmuş, daha sonra hazırlıklar için birleşime ara verdi.

Kapalı oturuma geçildiği için yeminli stenograflar ile görevliler dışındakiler Genel Kurul Salonu'ndan çıkarıldı. TBMM'de Genel Kurul Salonu'na bitişik basın büroları ve kulisler de boşaltıldı.

Genel Kurul, aranın ardından kapalı oturuma geçti. Kapalı oturuma, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da katıldı.

TBMM İsrail-İran çatışması ABD İran Hakan Fidan Numan Kurtulmuş Yaşar Güler
