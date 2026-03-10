Açık 10.1ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 10.03.2026 12:54

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü. Fidan, mevkidaşına görüşmede "Türk hava sahasının ihlal edilmesi kabul edilemez" mesajını verdi.

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Türk hava sahasının ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, Türkiye’nin buna karşı gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğinin altını çizdi.

Bakan Fidan, tüm tarafların bölgesel güvenliği zedeleyebilecek ve siviller için risk oluşturabilecek adımlardan uzak durması gerektiğini vurguladı.

Bakan Arakçi, Türk hava sahasına yönelen füzelerin İran kaynaklı olmadığını, konuyla ilgili geniş kapsamlı bir araştırma yapılacağını aktardı.

OKUMA LİSTESİ