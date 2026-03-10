Lübnan'da göç dalgası büyüyor: Bir günde 100 bin kişi evini terk etti

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), sadece son 24 saat içinde 100 bin kişinin daha evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıkladı.

UNHCR Lübnan Temsilcisi Karolina Lindholm Billing, Beyrut’tan Cenevre’deki gazetecilere verdiği demeçte, Lübnan hükümetinin çevrimiçi platformuna kayıt yaptıran toplam yerinden edilmiş kişi sayısının 667 bine ulaştığını belirtti.

Billing, bir günde yaşanan 100 bin kişilik artışın, 2024 yılındaki önceki çatışma dönemlerine kıyasla çok daha hızlı ve yıkıcı bir yerinden edilme temposuna işaret ettiğini vurguladı.

İnsani yardım ihtiyacı artıyor

Hızla artan göç dalgasıyla birlikte barınma, gıda ve tıbbi malzeme ihtiyacı kritik seviyeye ulaştı.

Lübnan hükümeti ve uluslararası yardım kuruluşları, yerinden edilen yüz binlerce sivil için güvenli bölgeler oluşturmaya çalışırken, saldırıların sürmesi tahliye operasyonlarını ve insani yardım ulaştırma süreçlerini zorlaştırıyor.