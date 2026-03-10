Açık 11.1ºC Ankara
Gündem
AA 10.03.2026 14:07

Milli para halterciler'den 20 madalya

Avrupa Para Halter Şampiyonası'nın son gününde mücadele eden milli sporculardan Sibel Çam 2 altın, Uğur Yumuk ise 2 gümüş madalya kazandı. Türk sporcular, Avrupa Para Halter Şampiyonası'nı 10 altın, 6 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 20 madalyayla tamamladı.

Milli para halterciler'den 20 madalya
[Fotograf: AA]

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te düzenlenen organizasyon, kadınlar 67 ve erkekler 72 kilo sıkletlerindeki yarışmalarla sona erdi.

Kadınlar 67 kiloda podyuma çıkan Sibel Çam, hem 114 kiloluk kaldırışıyla bench press kategorisinde hem de toplamda altın madalyanın sahibi oldu.

Erkekler 72 kiloda yarışan Uğur Yumuk ise 192 kilo kaldırarak bench press kategorisinde gümüş madalya aldı. Uğur toplam sıralamada da gümüş madalya elde etti.

Bu sonuçlarla Türkiye, 2026 Avrupa Para Halter Şampiyonası'nı 20 madalyayla (10 altın, 6 gümüş, 4 bronz) tamamladı.

Milli Sporcular
Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile telefonda görüştü
