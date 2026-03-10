Açık 11.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.03.2026 14:04

İran'ın misillemelerinde ölen ABD askerlerinin sayısı 7'ye çıktı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’ın, ABD ve İsrail’in saldırılarına yaptığı misillemeler sırasında ölen ABD askerlerinin sayısının 7’ye çıktığını bildirdi.

İran'ın misillemelerinde ölen ABD askerlerinin sayısı 7'ye çıktı

CENTCOM'un ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Dün gece, İran rejiminin Orta Doğu'daki ilk saldırıları sırasında aldığı yaralar nedeniyle bir ABD askeri daha hayatını kaybetti." ifadesi kullanıldı.

Böylece ABD’nin İran’a yönelik saldırılarında hayatını kaybeden asker sayısının 7'ye çıktığı kaydedilen açıklamada, ölen 7'nci askerin, 1 Mart'ta Suudi Arabistan'daki ABD birliklerine yönelik saldırıda ağır yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, İran'a yönelik büyük çaplı askeri müdahalenin devam ettiği belirtildi.

Pentagon, ölen askerin kimliğini açıkladı

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ölen askerin Kentucky eyaletinden 26 yaşındaki Çavuş Benjamin Pennington olduğunu açıkladı.

Açıklamada, Pennington'ın 1 Mart'ta İran'ın, Suudi Arabistan'daki ABD üssüne düzenlediği saldırıda ağır yaralandığı ve daha sonra hayatını kaybettiği belirtildi.

ETİKETLER
ABD İran İsrail
Sıradaki Haber
Lübnan'da göç dalgası büyüyor: Bir günde 100 bin kişi evini terk etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:35
Bakan Göktaş: Gerilimin bölgedeki kadın ve çocukların güvenliğini tehdit etmesinden endişe duyuyoruz
14:24
Bakan Bolat: Türkiye'deki OSB sayısı 370'e yükseldi
14:16
Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre başörtülü kadınlar sık sık ayrımcılığa maruz kalıyor
14:21
Milli para halterciler'den 20 madalya
13:50
Erkek müşterileri "damsız" almayan işletmeye üst sınırdan ceza
13:40
Lübnan'da göç dalgası büyüyor: Bir günde 100 bin kişi evini terk etti
Adana'da öğrencilerin atık malzemelerden yaptıkları eserler sergilendi
Adana'da öğrencilerin atık malzemelerden yaptıkları eserler sergilendi
FOTO FOKUS
Denizli'deki deprem anı güvenlik kameralarında
Denizli'deki deprem anı güvenlik kameralarında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ