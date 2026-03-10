Minik öğrenciler, okudukları hikayelerle hastalara moral oluyor

Selahaddin Eyyubi İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilere yönelik değerler eğitimi kapsamında "Hastalara Moral İçin Kitap Okuyalım Projesi" hazırlandı.

Proje, Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi yönetiminin de desteğiyle hayata geçirildi.

Bu kapsamda minik öğrenciler haftanın belirli gün ve saatlerinde öğretmenleri eşliğinde hastanede palyatif bakım servisinde uzun süre yatarak tedavi gören hastaları ziyaret ediyor.

Görüştükleri hastalara hikaye ve roman okuyan öğrenciler onlara moral oluyor.

"Öğrencilerimizin bu duyguyu yaşamalarını istiyoruz"

Sınıf öğretmeni İbrahim Kösem, proje kapsamında hastane yönetiminin uygun gördüğü belirli gün ve saatlerde öğrencileriyle hastanede tedavi gören hastaları ziyaret ettiklerini söyledi.

Hijyen kurallarını da göz önünde bulundurarak bu ziyaretleri dönüşümlü şekilde 5-6 öğrenci ile gerçekleştirdiklerini ifade eden Kösem, öğrencilerin yatan hastalara hikaye okuduğunu belirtti.

Kösem, bu buluşmanın hem hastaları hem de öğrencileri mutlu ettiğini anlatarak, "Öğrencilerimiz, dayanışma, yardımlaşma, empati, merhamet gibi milli ve manevi değerleri yaşayarak edinmektedir. Bu ziyaretlerde hastalarımızın yüzünde bir tebessüm oluşmaktadır. Aileler de bu projeden dolayı çok mutlular. Okul ve hastane yönetimi ile sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz." dedi.

Bu projenin devam etmesini istediklerini dile getiren Kösem, "Öğrencilerimizin bu duyguyu yaşamalarını istiyoruz." ifadesini kullandı.

"Kitap okuyunca hastalar mutlu oluyor, ben de mutlu oluyorum"

Okulun 2. sınıfında öğrenim gören 8 yaşındaki Sarya Yılmaz, hastalara kitap okuduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Yılmaz, "Benim için çok güzel bir duygu. Hastalara kitap okumak çok güzel." dedi.

Nergis Arslan ise projede gönüllü olarak yer aldığını anlatarak, "Kitap okumayı çok seviyorum. Kitap okuyunca hastalar mutlu oluyor, ben de mutlu oluyorum." ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımızın sesi hastalarımıza neşe ve umut kattı"

Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Fesih Uyan ise minik öğrencilerin bu proje sayesinde düzenli bir şekilde hastaneye gelerek, hastaları ziyaret ettiğini söyledi.

Projeden bütün hastaların ve yakınlarının memnun olduğunu ifade eden Uyan, bu ziyaretlerin hastalara da iyi geldiğini belirtti.

Uyan, bu moral ve motivasyonun hastaların klinik durumunu iyileştirmeye yönelik de etki sunduğunu dile getirerek, şunları aktardı:

"Ramazan boyunca hastanemizdeki yatan hastalarımıza bu kitap okuma etkinliği sürecek. Çocuklarımızın sesi hastanemize ve hastalarımıza neşe ve umut kattı. Etkinlik sırasında hastalarımızın duygusal anlar yaşanması, yüzlerindeki tebessüm ve sevinç bizi gerçekten çok mutlu etti. Çocuklarımızda da bu şekilde empati ve sosyal sorumluluk konusunda bilinç artışı sağlanıyor."

"Bu tür etkinlikler bizi hayatta tutuyor"

Hastanede tedavisi süren hastalardan 44 yaşındaki Resul Bekçi, solunum sıkıntısı nedeniyle bir yılı aşkın süredir tedavisinin sürdüğünü belirterek, kendilerini ziyaret eden minik öğrencileri gördüğünde çok mutlu olduğunu kaydetti.

Öğrencilerin ikinci kez kendisini ziyaret ettiğini anlatan Bekçi, "Çocukları görünce çok seviniyorum. Bana kitap okudular. Bunu hiç unutmayacağım. Bu tür etkinliklerin daha da artmasını istiyorum. Çünkü bu tür etkinlikler bizi hayatta tutuyor." diye konuştu.