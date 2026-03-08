Bilim ve Teknoloji Haftası, ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ vizyonuyla kutlanıyor

Bilimsel farkındalığı artırmak ve teknolojik gelişmeleri toplumun her kesimine ulaştırmak amacıyla kutlanan 8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası, bu yıl ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ vizyonu doğrultusunda kutlanıyor. Bilimsel merakı tetiklemek ve geleceğin bilim insanlarına ilham vermek amacıyla düzenlenen haftada, Türkiye’nin bilim ve teknoloji üssü TÜBİTAK, sanayiden akademiye, okul öncesinden lisansüstü eğitime kadar geniş bir yelpazede Türkiye’nin dört bir yanında etkinlikler düzenleyecek.

41 merkezde atölye çalışmaları yapılacak

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı ile ilgili enstitülerin koordinasyonunda interaktif atölye çalışmalarından uluslararası ölçekteki bilim söyleşilerine, dijital yarışmalardan kitap festivallerine kadar zengin bir içerik sunuluyor. Bu süreçte 41 TÜBİTAK bilim merkezi tarafından robotik kodlama, yapay zekâ, 3D tasarım, biyoloji ve geri dönüşüm gibi ileri teknoloji ve temel bilim alanlarını kapsayan 72 farklı ana başlıkta atölye serisi hayata geçiriliyor.

Bilimde kadın

Haftanın başlangıcı olan 8 Mart’ın aynı zamanda Dünya Kadınlar Günü olması nedeniyle, bu yıl ‘Bilimde Kadın’ temalı etkinlikler de planlandı. Bilimin ve teknolojinin gelişmesine önemli katkılar sunmuş kadın bilim insanları da hafta boyunca anılacak.

DENEYAP Teknoloji Atölyeleri ve Milli Teknoloji Atölyeleri hafta boyunca aktif olarak hem atölye çalışmalarına hem de söyleşilere ev sahipliği yapacak.

Uzmanlarla doğrudan temas

Bilgi paylaşımını merkeze alan söyleşi programları, Bilim Merkezleri ve Milli Teknoloji Atölyelerinde yüz yüze gerçekleştirileceği gibi, 20’den fazla çevrimiçi oturumla tüm Türkiye’nin erişimine açılacak. Bu söyleşilerde uzman akademisyenler ve araştırmacılar, güncel bilimsel gelişmeleri katılımcılarla paylaşacak.

Bilim ve Teknoloji Haftası nedeniyle öğrenciler için laboratuvarlara ve bilim tarihi müzelerine rehberli turlar, gökyüzü meraklıları için planetaryum gösterimleri ve onlarca interaktif bilim şovu planlandı. Ayrıca bilimsel yayınlara erişimi artırmak amacıyla tüm TÜBİTAK kitaplarında hafta boyunca yüzde 20 indirim uygulanacak. Bilim Genç platformu ve bilim merkezleri tarafından düzenlenen ödüllü bilgi yarışmalarıyla da gençler bilimsel çalışmalara teşvik edilecek.