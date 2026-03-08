Açık 7.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Bilim Teknoloji
TRT Haber 08.03.2026 13:59

Bilim ve Teknoloji Haftası, ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ vizyonuyla kutlanıyor

Bilim ve Teknoloji Haftası bu yıl ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ vizyonu doğrultusunda kutlanıyor. 81 ilde etkinlikler düzenlenecek, 41 TÜBİTAK bilim merkezi tarafından 72 farklı ana başlıkta atölye serisi düzenlenecek. 8 Mart dolayısıyla ‘Bilimde Kadın’ temalı etkinlikler de yapılacak.

Uğur Becerikli
Uğur Becerikli
Bilim ve Teknoloji Haftası, ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ vizyonuyla kutlanıyor
[Fotograf: AA]

Bilimsel farkındalığı artırmak ve teknolojik gelişmeleri toplumun her kesimine ulaştırmak amacıyla kutlanan 8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası, bu yıl ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ vizyonu doğrultusunda kutlanıyor. Bilimsel merakı tetiklemek ve geleceğin bilim insanlarına ilham vermek amacıyla düzenlenen haftada, Türkiye’nin bilim ve teknoloji üssü TÜBİTAK, sanayiden akademiye, okul öncesinden lisansüstü eğitime kadar geniş bir yelpazede Türkiye’nin dört bir yanında etkinlikler düzenleyecek.

Bilim ve Teknoloji Haftası, ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ vizyonuyla kutlanıyor

41 merkezde atölye çalışmaları yapılacak

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı ile ilgili enstitülerin koordinasyonunda interaktif atölye çalışmalarından uluslararası ölçekteki bilim söyleşilerine, dijital yarışmalardan kitap festivallerine kadar zengin bir içerik sunuluyor. Bu süreçte 41 TÜBİTAK bilim merkezi tarafından robotik kodlama, yapay zekâ, 3D tasarım, biyoloji ve geri dönüşüm gibi ileri teknoloji ve temel bilim alanlarını kapsayan 72 farklı ana başlıkta atölye serisi hayata geçiriliyor.

Bilim ve Teknoloji Haftası, ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ vizyonuyla kutlanıyor

Bilimde kadın

Haftanın başlangıcı olan 8 Mart’ın aynı zamanda Dünya Kadınlar Günü olması nedeniyle, bu yıl ‘Bilimde Kadın’ temalı etkinlikler de planlandı. Bilimin ve teknolojinin gelişmesine önemli katkılar sunmuş kadın bilim insanları da hafta boyunca anılacak.

DENEYAP Teknoloji Atölyeleri ve Milli Teknoloji Atölyeleri hafta boyunca aktif olarak hem atölye çalışmalarına hem de söyleşilere ev sahipliği yapacak.

Bilim ve Teknoloji Haftası, ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ vizyonuyla kutlanıyor

Uzmanlarla doğrudan temas

Bilgi paylaşımını merkeze alan söyleşi programları, Bilim Merkezleri ve Milli Teknoloji Atölyelerinde yüz yüze gerçekleştirileceği gibi, 20’den fazla çevrimiçi oturumla tüm Türkiye’nin erişimine açılacak. Bu söyleşilerde uzman akademisyenler ve araştırmacılar, güncel bilimsel gelişmeleri katılımcılarla paylaşacak.

Bilim ve Teknoloji Haftası, ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ vizyonuyla kutlanıyor

Bilim ve Teknoloji Haftası nedeniyle öğrenciler için laboratuvarlara ve bilim tarihi müzelerine rehberli turlar, gökyüzü meraklıları için planetaryum gösterimleri ve onlarca interaktif bilim şovu planlandı. Ayrıca bilimsel yayınlara erişimi artırmak amacıyla tüm TÜBİTAK kitaplarında hafta boyunca yüzde 20 indirim uygulanacak. Bilim Genç platformu ve bilim merkezleri tarafından düzenlenen ödüllü bilgi yarışmalarıyla da gençler bilimsel çalışmalara teşvik edilecek.

Bilim ve Teknoloji Haftası, ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ vizyonuyla kutlanıyor

ETİKETLER
Bilimsel Araştırma Kadınlar Günü Kitap Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tübitak Yerli ve Milli Teknolojiler Yüksek Teknoloji
Sıradaki Haber
10. Ulusal Antarktika Bilim Seferi sona erdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:07
"Nusret" 111 yıl sonra aynı rotada
18:14
Tel Aviv ve çevresinde sirenler çaldı
17:39
Tahran'da patlama sesleri
17:26
İran: Tel Aviv ve Birüssebi kentleri ile Ürdün'deki ABD üssünü vurduk
17:24
İran ordusu bu geceden itibaren "taarruz operasyonlarını" artıracağını duyurdu
16:52
3 ilde emekli sayısı çalışanlardan fazla
ABD-İsrail'in vurduğu, İran'daki petrol deposundan duman yükselmeye devam ediyor
ABD-İsrail'in vurduğu, İran'daki petrol deposundan duman yükselmeye devam ediyor
FOTO FOKUS
Tahran’da petrol depoları hedef alındı
Tahran’da petrol depoları hedef alındı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ