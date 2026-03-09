Yeni haftada hava: Doğu'da soğuk, Batı'da bahar havası

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlerden derlenen bilgilere göre, 9-15 Mart 2026 tarihlerini kapsayan yeni haftada, Türkiye’nin doğu kesimlerinde dondurucu soğuklar ve çığ tehlikesi devam ederken, iç ve batı bölgelerde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Doğu Anadolu için "buzlanma ve çığ" uyarısı

Hafta boyunca Doğu Anadolu Bölgesi’nde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında kalacak. Özellikle Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde gece sıcaklıklarının sıfırın altında 17 derecelere kadar düşeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji yetkilileri, bölgede kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Haftanın ilk günü, Marmara ve Ege bölgelerinde kuzey yönlerden esen rüzgarın hızının saatte 30-50 kilometreye kadar çıkması bekleniyor. İstanbul ve çevresinde puslu bir hava hakim olurken, İzmir ve Antalya gibi güney illerinde sıcaklıklar 18-22 derece bandında seyredecek.

Hafta ordasında az bulutlu ve güneşli gökyüzü

Yarından itibaren batı ve iç kesimlerde parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Ankara’da sıcaklıklar hafta ortasında 15 dereceye kadar çıkarken, kıyı Ege ve Akdeniz’de bahar havası hissedilecek. Ancak Karadeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun doğusunda sabah saatlerinde sis ve pus hadisesi görülebilir.

Hafta sonu yağışlı hava geri dönüyor

Hafta sonuna doğru hava durumunda değişiklik bekleniyor. Cumartesi günü Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda başlayacak yağışların, Pazar günü etki alanını genişleteceği tahmin ediliyor. Pazar günü Güneydoğu Anadolu genelinde yağmur, Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde ise kar yağışının etkili olması öngörülüyor.

Bölge bölge sıcaklık beklentileri

Marmara: Hafta genelinde parçalı bulutlu ve puslu, sıcaklıklar 12-16 derece civarında.

Ege ve Akdeniz: Az bulutlu ve güneşli, sıcaklıklar 18-23 derece aralığında.

İç Anadolu: Sabah saatlerinde sisli, gündüzleri parçalı bulutlu, sıcaklıklar 10-15 derece.

Doğu Anadolu: Dondurucu soğuk, buzlanma ve yer yer kar yağışlı. Gece en düşük sıcaklıklar -17 dereceye kadar düşecek.

Karadeniz: Parçalı bulutlu, iç kesimlerde çığ tehlikesi mevcut.

Meteoroloji, özellikle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve çığ riski gibi olumsuzluklara karşı güncel tahminlerin takip edilmesi gerektiğini hatırlattı.