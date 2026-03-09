Açık 1.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.03.2026 23:01

ABD'ye ait B-52 bombardıman uçakları İngiltere'deki RAF Fairford Üssü'ne ulaştı

ABD'ye ait üç B-52 bombardıman uçağının, İngiltere'deki Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait Fairford Üssü'ne ulaştığı duyuruldu.

ABD'ye ait B-52 bombardıman uçakları İngiltere'deki RAF Fairford Üssü'ne ulaştı
[Fotograf: Reuters]

BBC'de yer alan haberde, ABD'ye ait bombardıman uçaklarının, İngiltere'nin Gloucestershire bölgesindeki RAF Fairford Üssü'ne indiği belirtildi.

Bu uçakların, 6 Mart Cuma akşamı gelen bir B-1 Lancer bombardıman uçağı ile 7 Mart Cumartesi günü gelen iki B-1 uçağının ardından RAF Fairford'daki ABD askeri hava araçlarına katıldığı bildirildi.

Son 72 saatte RAF Fairford Üssü'ndeki hava faaliyetlerinde önemli artış olduğu ve ABD'nin ağır bombardıman uçaklarını bölgeye konuşlandırdığı aktarıldı. ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının başlamasının ardından B-52 bombardıman uçaklarının ilk kez İngiltere'de görüldüğüne dikkati çekildi.

Gloucestershire ve Wiltshire sınırında bulunan RAF Fairford Üssü'nün, geçmişte ABD tarafından uzun menzilli ağır bombardıman görevlerinde kullanıldığı kaydedildi.

Üssün, B-1, B-52 ve B-2 gibi bombardıman uçaklarını kullanabilecek sertifikaya sahip Avrupa'daki az sayıdaki üslerden biri olduğu belirtildi.

İngiltere, ABD'ye İngiliz üslerini kullanma izni verdi

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, başlangıçta ABD'nin İsrail ile birlikte İran'a yönelik yürüttüğü saldırılarda İngiliz üslerini kullanmasına izin vermemiş ve bu durum ABD Başkanı Donald Trump ile görüş ayrılığına yol açmıştı.

Başbakan Starmer, daha sonra yayımladığı video mesajda, ABD'nin İran'ın füze depolarını vurmak için İngiliz üslerini kullanma izni talep ettiğini ve bu talebi kabul ettiklerini bildirmişti.

Starmer ayrıca, ABD'nin İngiliz üslerini İran'ın füze sistemlerini "kaynağında imha etmek" ve "belirli ve sınırlı savunma amacıyla" kullanacağını ifade etmişti.

İngiltere'nin, ABD'ye, Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia Üssü ile RAF Fairford Üssü'nün kullanımına izin verdiği belirtilmişti.

ETİKETLER
ABD İngiltere
Sıradaki Haber
Trump: Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:28
Brent petrolün varil fiyatı 86,62 dolara geriledi
00:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü
00:39
Tahran'da patlama sesleri
23:37
Denizli'de 4,2 büyüklüğünde deprem
23:01
Trump: Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum
22:51
Yılmaz: Türkiye Cumhuriyeti tüm kurumları ile teyakkuz halindedir
Endonezya'da şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı
Endonezya'da şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı
FOTO FOKUS
Denizli'deki deprem anı güvenlik kameralarında
Denizli'deki deprem anı güvenlik kameralarında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ