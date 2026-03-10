Açık 1.3ºC Ankara
Ekonomi
AA 10.03.2026 00:24

Brent petrolün varil fiyatı 86,62 dolara geriledi

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la savaşın gidişatına ilişkin açıklamaları sonrası Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 86,62 dolara indi.

Brent petrolün varil fiyatı 86,62 dolara geriledi
[Fotograf: Reuters]

Dün gün içinde 114,3 dolara kadar ulaşarak Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi gören Brent petrolün varil fiyatı, saat 00.03 itibarıyla 86,62 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 82,99 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la savaşın gidişatına ilişkin açıklamaları etkili oldu.

Trump, Amerikan CBS News kanalına telefonla verdiği mülakatta, İran'la savaştaki hedeflerine büyük ölçüde ulaştıklarını belirterek, "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum. Donanmaları yok, iletişim araçları yok, hava kuvvetleri yok." ifadelerini kullandı.

Trump: Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum
Trump: Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum

İran'la savaşın yakında sona erebileceğini ima eden Trump, ilk aşamada öngörülen hedeflere 4-5 haftalık süreden "çok daha erken" ulaştıklarını iddia etti.

Trump ayrıca, Hürmüz Boğazı'na ilişkin "kontrolünü ele geçirmeyi düşündüğünü" belirtti.

Brent Petrol Petrol
