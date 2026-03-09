Tahran'da patlama sesleri

İsrail ordusunun Tahran'a yeni bir saldırı başlattığını duyurmasının ardından Tahran'ın güneybatısındaki İslamşehr, doğusundaki Saad Abad ve batısındaki Şehriyar kentlerinde patlamalar sonucu dumanlar yükseldi.
Özellikle Saad Abad'da meydana gelen patlamaların ardından büyük bir ateş topu oluştu.
Kentte hala uçak sesleri duyulurken İran Hava Savunma Sistemleri'nin aktif olduğu görüldü.
Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) açıklamasında "Hava savunma sistemlerimiz Tahran’da bazı seyir füzelerini düşürdü." ifadeleri kullanıldı.