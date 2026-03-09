Açık 3.3ºC Ankara
Dünya
AA 09.03.2026 22:23

İsrail'den ayrılmak isteyenler, Ben Gurion Havalimanı'nda kargaşa çıkardı

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemeleri sürerken ülkeden ayrılmak isteyen İsrailliler, Ben Gurion Havalimanı'nda kargaşa çıkardı.

İsrail'den ayrılmak isteyenler, Ben Gurion Havalimanı'nda kargaşa çıkardı

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, dün uçuşların 100 kişiyle sınırlandırılması üzerine bileti olup da ülkeden ayrılamayan İsrailliler havalimanında gerginliğe neden oldu.

Bazı uçuşlarda 100 yerine 200 yolcunun uçağa binmesine izin verilmesinin ardından bu kararın iptal edilmesi üzerine ülkeden ayrılmak için bilet alan ve Ben Gurion Havalimanı'na giden İsrailliler, uçağa binemedi.

Ülkeden ayrılamayan İsrailliler, uçağa binemeyecekleri konusunda bilgilendirilince havalimanında kargaşa çıktı, olay yerine polis ekipleri yönlendirildi.

İsrailli hava yolu şirketi El Al, İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı'nın yönergelerine uygun hareket ettiklerini belirterek yolculardan özür diledi.

İsrail Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'den ayrılanlara yönelik uçuşların 100 yolcuyla sınırlandırılmasına karar verildiği vurgulandı.

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken İran'dan başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'e karşı misillemeler devam ediyor.

İran ve Hizbullah'ın misillemeleri nedeniyle ülkede sık sık alarmlar ve sirenler çalıyor, İsrailliler günün önemli bir bölümünü sığınaklarda geçiriyor.

İsrail
