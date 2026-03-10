İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atılan füzelerin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi.
Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde vatandaşların cep telefonlarına ön uyarı mesajları atıldığı belirtilen açıklamada, bir sonraki duyuruya kadar sığınaklarda kalınması talimatı verildiği vurgulandı.
Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İran'dan yapıldığı tespit edilen misilleme sonrası, Hayfa kenti dahil İsrail'in kuzeyinde sirenlerin çaldığı vurgulandı.