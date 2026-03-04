Az Bulutlu 10.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Bilim Teknoloji
AA 04.03.2026 13:32

X platformundan yapay zekayla üretilen çatışma videolarına ilişkin düzenleme

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yapay zekayla üretilen çatışma videolarının bu teknolojiyle üretildiğini belirtmeyen kullanıcılar 90 günlüğüne gelir paylaşım programından uzaklaştırılacak.

X platformundan yapay zekayla üretilen çatışma videolarına ilişkin düzenleme

X şirketinin sosyal medya platformunun ürün yöneticisi Nikita Bier, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İçerik Üreticisi Gelir Paylaşım politikalarında bazı değişiklikler yapıldığını belirtti.

Bier, güncel yapay zeka teknolojisiyle insanları yanlış yönlendiren içerikler olabileceğine işaret ederek "Savaş zamanlarında insanların bölgeden gerçek bilgiye erişimi olması önemli." ifadesini kullandı.

Bir çatışmanın yapay zeka videosunu üretip bu teknolojiyle üretildiğini belirtmeden paylaşan kullanıcıların 90 gün boyunca İçerik Üreticisi Gelir Paylaşımından faydalanamayacağını vurgulayan Bier, daha sonraki ihlallerin gelir paylaşım programında kalıcı uzaklaştırılmakla sonuçlanacağını kaydetti.

ETİKETLER
Yapay Zeka
Sıradaki Haber
TÜBİTAK'tan yeşil dönüşüm projelerine 1,5 milyar liralık bütçe
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:50
Burhanettin Duran: Ülkemizin güvenliği için her adım tereddütsüz atılacak
14:43
MSB: Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmat imha edildi
14:40
İşgalci İsrail, Mescid-i Aksa ve Harem-i İbrahim'i 5 gündür kapalı tutuyor
14:34
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 117'ye yükseldi
14:43
İran: ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 867’ye yükseldi
14:12
Hakan Çakır cinayeti davasında 3 sanık için müebbet hapis istemi
Gaziantep'te "Mukaddes Emanetler Sergisi"ne yoğun ilgi
Gaziantep'te "Mukaddes Emanetler Sergisi"ne yoğun ilgi
FOTO FOKUS
CHP'den ABD ve İsrail'e tepki
CHP'den ABD ve İsrail'e tepki
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ