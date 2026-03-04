Az Bulutlu 10.5ºC Ankara
TRT Haber 04.03.2026 14:38

MSB: Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmat imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından imha edildiğini bildirdi.

MSB: Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmat imha edildi
[Fotograf: AA]

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İran'dan ateşlenerek Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği saptanan balistik mühimmata, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angajman sağlandığı belirtildi.

Hatay’a düşen parçalar hava savunma füzesine ait

Söz konusu tehdidin havada imha edilmesinin ardından Hatay'ın Dörtyol ilçesine düşen parçalara ilişkin bilgi verilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

Hatay ili Dörtyol ilçesinde düşen mühimmat parçasının, söz konusu tehdidin havada imha edilmesi sonrasında önleme yapan hava savunma mühimmatına ait olduğu tespit edilmiştir. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir.

"Tehdit nereden gelirse gelsin karşılık verilecek"

Türkiye'nin bölgesel istikrar ve huzurdan yana olduğunun altı çizilen açıklamada, ülkenin ve vatandaşların güvenliğini sağlama konusundaki irade ve kapasitenin en üst seviyede olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Kimden ve nereden gelirse gelsin, topraklarımızın ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamaya muktediriz. Hava sahamızın savunulmasına yönelik her türlü adım kararlılıkla ve tereddütsüz atılacaktır. Ülkemize yönelik her türlü hasmane tutuma karşı cevap verme hakkımızın mahfuz olduğunu hatırlatıyoruz." denildi.

Bölgesel çatışma uyarısı

Tüm taraflara çatışmaların yayılmasına neden olacak adımlardan kaçınma çağrısında bulunulan açıklamada, bu kapsamda NATO ve diğer müttefiklerle istişarelerin sürdürüleceği kaydedildi.
 

Milli Savunma Bakanlığı
Gaziantep'te "Mukaddes Emanetler Sergisi"ne yoğun ilgi
CHP'den ABD ve İsrail'e tepki
