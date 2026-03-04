Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi'ye Türkiye'nin tepkisini iletti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi'ye, İran'dan ateşlendikten sonra Türk hava sahasına yönelen ve etkisiz hale getirilen balistik mühimmat konusunda Türkiye'nin tepkisini iletti.
[Fotograf: AA]
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan görüşmede, İran’dan ateşlendikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen ve etkisiz hale getirilen balistik mühimmat konusundaki Türkiye'nin tepkisini iletti.
Bölgedeki gerilime dikkat çeken Fidan, çatışmaların yayılmasına neden olacak her türlü adımdan kaçınılması gerektiğini vurguladı.