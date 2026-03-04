Az Bulutlu 10.6ºC Ankara
TRT Haber 04.03.2026 15:07

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi'ye Türkiye'nin tepkisini iletti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi'ye, İran'dan ateşlendikten sonra Türk hava sahasına yönelen ve etkisiz hale getirilen balistik mühimmat konusunda Türkiye'nin tepkisini iletti.

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi'ye Türkiye'nin tepkisini iletti
[Fotograf: AA]

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan görüşmede, İran’dan ateşlendikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen ve etkisiz hale getirilen balistik mühimmat konusundaki Türkiye'nin tepkisini iletti.

Bölgedeki gerilime dikkat çeken Fidan, çatışmaların yayılmasına neden olacak her türlü adımdan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

MSB: Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmat imha edildi
MSB: Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmat imha edildi

Hakan Fidan İran İsrail-İran çatışması
