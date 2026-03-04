Açık 9.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 04.03.2026 16:45

Altının kilogram fiyatı 7 milyon 470 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 7 milyon 470 bin liraya çıktı.

Altının kilogram fiyatı 7 milyon 470 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 7 milyon 420 bin lira, en yüksek 7 milyon 492 bin 998 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,6 artışla 7 milyon 470 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 7 milyon 425 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 9 milyar 764 milyon 73 bin 921,94 lira, işlem miktarı ise 1318,38 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 10 milyar 27 milyon 988 bin 731,80 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Garanti BBVA, Çakmakçı Kıymetli Madenler ile Yapı ve Kredi Bankası olarak sıralandı.

ETİKETLER
Borsa Borsa İstanbul Altın
Sıradaki Haber
Edirne sınır kapılarından 2025'te yaklaşık 14 milyon yolcu geçiş yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:50
UAEA: Son uydu görüntülerine göre İran'da nükleer malzeme içeren tesislerde hasar görülmedi
17:47
Pakistan: Operasyonlarda Afganistan tarafında 481 kişi öldü
17:42
"Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek Programı" ile 500 bin çocuk "sağlık elçisi" oldu
17:38
Kuveyt, Iraklı silahlı grupların topraklarına yönelik saldırıları nedeniyle Bağdat’a nota verdi
17:27
California Valisi Newsom, ABD'nin İsrail'e askeri desteğini sorguladı
17:25
İspanya, Trump'ın tehditleri karşısında dayanışma göstermeyen Almanya'ya tepkisini iletti
ABD-İsrail saldırısında hedef alınan İnkilap Meydanı'nı görüntülendi
ABD-İsrail saldırısında hedef alınan İnkilap Meydanı'nı görüntülendi
FOTO FOKUS
CHP'den ABD ve İsrail'e tepki
CHP'den ABD ve İsrail'e tepki
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ