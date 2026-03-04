Açık 9.5ºC Ankara
Dünya
AA 04.03.2026 17:30

Kuveyt, Iraklı silahlı grupların topraklarına yönelik saldırıları nedeniyle Bağdat’a nota verdi

Kuveyt, Iraklı silahlı grupların topraklarına yönelik saldırılarına tepki olarak Irak’ın Kuveyt Maslahatgüzarı Zeyd Abbas Şenşul’u Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Kuveyt, Iraklı silahlı grupların topraklarına yönelik saldırıları nedeniyle Bağdat’a nota verdi

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, silahlı grupların 3 Mart Salı günü Kuveyt’i hedef aldığı belirtilerek Şenşul’a söz konusu saldırılar nedeniyle protesto notası verildiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu saldırıların Kuveyt’in egemenliğini ihlal ettiği ve uluslararası hukuk kurallarına aykırı olduğu vurgulanarak, Iraklı silahlı grupların gerçekleştirdiği saldırılar sonucu askerler ile siviller arasında can kayıpları yaşandığı belirtildi.

Bu tür saldırıların tekrarlanmaması için Irak'ın gerekli adımları atmasının beklendiği vurgulanan açıklamada, Kuveyt’in uluslararası hukuk çerçevesinde kendini savunma hakkına sahip olduğu ifade edildi.

Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Suud el-Atvan, ülkeye yönelik bazı hava saldırılarının önlendiğini açıklamıştı.

Atvan, hava savunma sistemleriyle engellenen saldırılarda yerleşim alanlarındaki bazı evlere şarapnellerin düştüğü ve yaralıların olduğunu aktarmıştı.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdullah es-Sened ise başkent Kuveyt'te yerleşim alanına şarapnellerin düşmesi sonucu 11 yaşındaki bir kız çocuğunun yaralandığını bildirmişti.

Irak
