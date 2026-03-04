Açık 6.5ºC Ankara
AA 04.03.2026 18:46

Laricani, İran’ın ABD ve İsrail’e yönelik misillemelerinde 500’den fazla ABD askerinin öldüğünü iddia etti

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, İran'ın ABD-İsrail'e karşı saldırılarında 500'den fazla Amerikan askerinin öldürüldüğünü ileri sürdü.

Laricani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, "Trump, Netanyahu'nun soytarılıklarıyla, Amerikan halkını İran'la alçakça bir savaşa sürükledi. Şimdi, hesabını yapsın. Bu birkaç gün içinde 500'den fazla Amerikan askerinin öldürülmesiyle, ABD mi yoksa İsrail mi hala birinci sırada?" ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili, "Macera devam ediyor. İmam Hamaney'in şehadeti, Allah'ın izniyle, size ağır bir bedele mal olacak." dedi.

İran, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılara karşılık İsrail'in yanı sıra bölgedeki ABD üslerine ve hedeflerine saldırılar düzenlemişti.

