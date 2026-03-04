Açık 4.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.03.2026 20:33

Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında ölü sayısı 72'ye, yaralı sayısı 437'ye yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 20 kişi artarak 72'ye, yaralı sayısının ise 437'ye yükseldiğini açıkladı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında ölü sayısı 72'ye, yaralı sayısı 437'ye yükseldi

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında ölenlerin sayısının 72'ye, yaralı sayısının ise 437'ye çıktığı aktarıldı.

Bakanlık, 2 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 52'ye yükseldiğini, 154 kişinin yaralandığını bildirmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

ETİKETLER
Lübnan İsrail İran ABD
Sıradaki Haber
WSJ: Kuveyt savaş uçağı yanlışlıkla 3 ABD F-15'ini düşürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:03
Almanya, İran'a karşı savaşa katılamayacak
20:59
Karabük'te otomobille kamyon çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
20:51
Bakan Uraloğlu’ndan YHT müjdesi
20:35
İsrail ordusu, İran’dan yeni füze saldırısının başlatıldığını açıkladı
20:05
WSJ: Kuveyt savaş uçağı yanlışlıkla 3 ABD F-15'ini düşürdü
20:00
Irak, elektrik sisteminin tamamen çökmesi nedeniyle karanlıkta kaldı
ABD-İsrail saldırısında hedef alınan İnkilap Meydanı'nı görüntülendi
ABD-İsrail saldırısında hedef alınan İnkilap Meydanı'nı görüntülendi
FOTO FOKUS
CHP'den ABD ve İsrail'e tepki
CHP'den ABD ve İsrail'e tepki
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ