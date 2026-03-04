Bakan Uraloğlu’ndan YHT müjdesi

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Samsun Hızlı Demir Yolu Projesi "Delice-Çorum" etabında inceleme yaptıktan sonra işçilerle iftarda bir araya geldi.

Uraloğlu, Sungurlu şantiyesinde düzenlenen iftar öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, işçilerin ramazan ayını tebrik etti.

Türkiye'nin Asya ve Avrupa arasında köprü görevi gördüğünü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde coğrafi konumun sağladığı fırsatların ekonomik ve ticari avantajlara dönüşebilmesi için demir yollarında yeni bir çağ başlattıklarına dikkati çeken Uraloğlu, 2002'de yaklaşık 11 bin kilometre olan demir yolu uzunluğunun 2 bin 251 kilometresi yüksek hızlı tren olmak üzere 13 bin 919 kilometreye yükseldiğini kaydetti.

Ankara-Samsun hattının yanı sıra Halkalı-Kapıkule, Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep ve Yerköy-Kayseri hızlı tren hatları gibi çok önemli demir yolu projelerinin devam ettiğini, Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı Projesi'nin de gündemde olduğunu dile getiren Uraloğlu, saatte 350 kilometre hıza ulaşan trenlerle Ankara-İstanbul arası seyahat süresinin 80 dakikaya ineceğini vurguladı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek Kuzey Çevre Demir Yolu Projesi'nin stratejik öneme sahip olduğunu anlatan Uraloğlu, 125 kilometre uzunluğundaki hattın Marmaray üzerindeki trafiği rahatlatacağını, İstanbul'un iki büyük havalimanının ilk kez demir yoluyla birbirine bağlanacağını söyledi.

Projenin uluslararası arenada büyük ilgi gördüğünün altını çizen Uraloğlu, proje için Dünya Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Asya Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası, OPEC, Uluslararası Kalkınma Fonu ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasıyla ön mutabakata vardıklarını aktardı.

Uraloğlu, "Toplam 6,75 milyar dolar finansman sağlayacak bu anlaşma, Türkiye'nin en büyük dış finansmanlı demir yolu projesi ünvanını da taşıyor. İhale ilanı geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlandı. İhale sürecinin ardından bu yıl içinde yer teslimini yaparak inşaat çalışmalarına başlamayı hedefliyoruz. Hattın tamamlanmasıyla yılda 33 milyon yolcu, 30 milyon ton yük taşıma kapasitesine ulaşacağız. Hiç şüphesiz bu hattımız, Asya ile Avrupa arasındaki demir yolu taşımacılığında yeni bir çağ açacak." diye konuştu.

Ulaşım projeleri

Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı için geri sayıma başladıklarına dikkati çeken Uraloğlu, Bursa-Osmaneli kesimindeki 106 kilometrelik bölümde kazı, dolgu, tünel ve sanat yapılarını tamamladıklarını, üstyapı çalışmalarında yüzde 90 ilerleme sağladıklarını kaydetti.

Çalışmaların tamamlanmasıyla 2026'nın ikinci yarısında Bursa'yı Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren ağına bağlayacaklarını aktaran Uraloğlu, Bursa'dan Ankara'ya 2 saat 15 dakika, İstanbul'a ise 1 saat 15 dakikada ulaşmanın mümkün olacağını vurguladı.

Bakan Uraloğlu, 2017 yılında hizmete açılan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nı destekleyecek yeni hatları hayata geçirdiklerini belirterek, "Orta koridor üzerinden ülkemizde ikinci bir kapı açacak Zengezur Koridoru'nu destekleyen 224 kilometrelik Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Projemiz de başarıyla ilerliyor. Çin, Doğu Asya ve Hindistan'dan gelen yükleri Basra Körfezi'ndeki Faw Limanı üzerinden Avrupa’ya taşıyacak Kalkınma Yolu Projesi'nde de uluslararası işbirliği çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yeni İpek Yolu olarak nitelendirdiğimiz Kalkınma Yolu Projesi ile ülkemizin ekonomik ve jeopolitik statüsünü daha da güçlendireceğiz." değenlendirmesinde bulundu.

Ankara-Samsun Demir Yolu Projesi'nin Türkiye'nin en önemli demir yolu projelerinden biri olduğuna işaret eden Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Delice'den başlayarak Çorum, Merzifon'u da geçip Samsun'a ulaşacak 293 kilometrelik yeni hızlı tren hattının 120 kilometrelik Delice-Çorum kesimini 3 bin personel ve 850 makineyle gece gündüz çalışarak hayata geçiriyoruz. Bugün itibarıyla bu etabımızdaki genel fiziki ilerlememiz yaklaşık yüzde 23 seviyesine ulaşmış durumdadır. Kazı çalışmalarında, 27,61 milyon metreküp kazı yaparak yüzde 87 gerçekleşme sağladık. 8 tünelde toplam 9 bin 507 metrede yaklaşık yüzde 19 ilerleme sağladık.

31 köprüden 13'ünde yapım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aç-kapa yapılarında, alt ve üst geçitler ile menfezlerde de çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. 200 kilometre hıza uygun şekilde planlanan bu hattımız tamamlandığında Ankara-Kırıkkale-Çorum arasında kesintisiz hızlı tren bağlantısı sağlanacak ve Çorum-Ankara arası 1 saat 20 dakika olacak."

Çorum-Samsun demir yolu hattının bu yıl yatırım programına alındığını, yapım ihalesinin de yıl içinde gerçekleştirilmesini planladıklarını bildiren Uraloğlu, hattın tamamlanmasıyla Ankara-Samsun arası seyahat süresinin 2,5 saate ineceğini, yılda 12 milyon yolcu ile 14 milyon ton yük taşınacağını dile getirdi.

Hattın tamamlanmasıyla ayrıca Samsun Limanı ile Mersin Limanı'nın demir yolu ile birleşeceğini, İstanbul ve Çanakkale Boğazlarındaki yük trafiğinin hafifleyeceğini, Türkiye'nin küresel ticarette "lojistik süper güç" haline geleceğini vurgulayan Uraloğlu, "Tüm bu projelerimizle demir yolu ağımızı daha da güçlendiriyor, ülkemizi küresel lojistikte hak ettiği konuma taşıyoruz. Hep birlikte çalışarak bu yatırımları bir an önce milletimizin hizmetine sunacağız." dedi.

Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolu ve Delice-Çorum hızlı tren hattını havadan gözlemlediğini anlatan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Artık sahada imalatlarımız şekillendi, yolumuzun önü açılmış oldu. Tabiri caizse tüneldeki ışık görünmeye başladı. Gayretli bir çalışma var. Mevsim şartları neye müsaade ediyorsa orada çalışıyoruz. Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolunda yaklaşık 1000 iş makinesi ve yaklaşık 2 bin 500 işçi kardeşimizle çalışmalarımızı bütün güzergahta yürütüyoruz. Yani 120 kilometre otoyol, 120 kilometre demir yolunu görmüş olduk. İyi durumdayız, yolumuza devam ediyoruz. Çalışmalarımızı bitirdiğimizde ülkemizin bir prestij projesini daha başarıyla tamamlamanın gururunu yaşayacağız. Ülkemiz adına çok büyük ve önemli bir projeyi daha hayalden gerçeğe dönüştüreceğiz."

Programa Çorum Valisi Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Devlet Demir Yolları Genel Müdürü Veysi Kurt da katıldı.