Açık 3.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.03.2026 21:00

Almanya, İran'a karşı savaşa katılamayacak

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, İran'ı hedef alan ABD ve İsrail'in askeri saldırılarına katılmayacağını belirterek, çatışmaya diplomatik bir çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

Almanya, İran'a karşı savaşa katılamayacak

Bakan Pistorius, Meclis'te yaptığı konuşmada, İran'daki saldırılara ilişkin "Almanya bu savaşın tarafı değil. Alman Silahlı Kuvvetleri bu savaşa katılmayacak." dedi.

Pistorius, ülkesinin bölgedeki gerginliğin azaltılmasına ve şiddetin daha fazla yayılmasının önlenmesine katkıda bulunmak için elinden gelen her şeyi yapacağını kaydetti.

ABD ve İsrail'in eylemlerinin uluslararası hukuka uygun olup olmadığına dair tartışmanın önemli olduğunu aktaran Pistorius, ülkelerin yasalara uyması halinde istikrarlı bir uluslararası düzenin ancak uzun vadede sürdürülebileceğini belirtti.

Pistorius, İran rejiminin uzun yıllar uluslararası hukuku defalarca ihlal ettiğini ifade ederek, "İsrail-Amerika saldırıları, İsrail'i yok etmek isteyen bir rejime yöneliktir. Bu rejim, yıllardır, hatta on yıllardır hem yurt içinde hem de yurt dışında baskı ve terör uygulamaktadır." diye konuştu.

ETİKETLER
Almanya İran ABD
Sıradaki Haber
İsrail ordusu, İran’dan yeni füze saldırısının başlatıldığını açıkladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:36
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüştü
22:23
Fitch, Hürmüz Boğazı’ndaki kapanmanın geçici olduğunu ve petrol fiyatlarını sınırlı etkileyebileceğini belirtti
22:12
Paraguay, UAD'de Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına müdahillik bildiriminde bulundu
22:12
İstanbul Valisi Gül: 100 tane kreş yapacağız
22:15
ÇİMSA ÇBK Mersin Avrupa'da finalde
21:27
Putin, Rusya'nın Avrupa gaz piyasasından tümüyle çekilebileceğini söyledi
ABD-İsrail saldırısında hedef alınan İnkilap Meydanı'nı görüntülendi
ABD-İsrail saldırısında hedef alınan İnkilap Meydanı'nı görüntülendi
FOTO FOKUS
CHP'den ABD ve İsrail'e tepki
CHP'den ABD ve İsrail'e tepki
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ