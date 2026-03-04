Açık 2ºC Ankara
Gündem
AA 04.03.2026 22:48

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer Halisdemir Anıtı'nın önünde dua etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'in Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda şehit olduğu noktada bulunan anıtın önünde dua etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda "Mehmetçik ile iftar" programında bir araya geldi.

Programın ardından Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in şehit olduğu noktada bulunan anıtın önünde dua etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, Halisdemir ve tüm şehitler için Fatiha okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, Halisdemir ve tüm şehitler için Fatiha okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de eşlik etti.

15 Temmuz Ömer Halisdemir Recep Tayyip Erdoğan
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüştü
