Bakan Gürlek: Cezasızlık algısının kırılması için adımlar atacağız

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akın Gürlek, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel ve komisyon üyesi milletvekilleriyle bir araya geldiği iftar programında, komisyonun, yasama organının hukuk alanındaki iradesini temsil ettiğini belirtti.

Gürlek, özellikle TBMM Adalet Komisyonu bünyesinde ele alınan düzenlemelerin yargı sisteminin istikametini belirlediğini vurgulayarak, komisyon üyelerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Bakanlıkça ortaya koydukları reform belgelerinin ve eylem planlarının hukuk devletini güçlendirme amacı taşıdığını bildiren Gürlek, şunları kaydetti:

"Bizler sürekli olarak yeni eylem planları ve reform belgeleriyle birlikte yasalarımızı, mevcut kazanımlarımızı bunun üzerine inşa etmekteyiz. Bu kapsamda Bakanlık olarak özellikle milletvekillerimize kanunların yapım sürecindeki çalışmalarda da arkadaşlarımız teknik destek sağlamaktadır.

Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürlüğü olarak bu konuda milletvekillerimize teknik destek sağlıyoruz. Yapmış olduğumuz kanunlarla birlikte toplumun adalet sistemine duyduğu güvenin pekiştirilmesi, hukuki güvenliğin ve hukuki öngörülebilirliğin arttırılması, yargılamanın hızlandırılması, özellikle alternatif çözüm yollarının daha etkin kullanımına yönelik birçok önemli kazanım elde edildi."

"Cezasızlık algısının kırılması için adımlar atacağız"

Gürlek, kadına şiddet konusunda etkin mücadele yöntemlerinin son zamanlarda çıkan kanunlarla belirlendiğini aktararak, "Mağdur kadınlarımızın yaşadığı bir kısım sorunları güncel olarak takip ediyoruz. Bunlara ilişkin de tekrardan 12. Yargı Paketimizde özellikle düzenleme yapmayı, milletvekillerimizin huzuruna getirmeyi planlıyoruz." dedi.

Çocukları şiddete iten etkenlerin araştırılması gerektiğini vurgulayan Akın Gürlek, şöyle devam etti:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile bir platform kurduk. Çocukları eğitim ya da aile yapısından itibaren şiddete sevk eden olayları araştıracak şekilde bir çalışma yapmayı hedefliyoruz. Suça sürüklenen çocukların cezalarının tamamını çekmesi konusunda bir düşüncemiz var. Bu konuda da zaten Meclisimizde de bir komisyon kuruldu. Bunların hepsinin hep birlikte masaya yatırılması lazım. Bu konuda biz özellikle toplumda çocukların karıştığı suçlar ve toplumdaki cezasızlık algısının kırılması için adımlar atacağız. Amacımız uygulamada karşılığı olan ve somut iyileşme üreten düzenlemeleri ortaya koymak."

Adliyelerde irtibat büroları kurulacak

Bakan Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) bünyesinde Yargı Etkinliği ve Verimliliği Bürosu olduğunu belirterek, İzmir, Ankara ve İstanbul'da da irtibat bürosu kuracaklarını bildirdi.

Pilot olarak bu illeri belirlediklerini aktaran Gürlek, şunları kaydetti:

"Öncelikli olarak hedef süre aşılmış mı aşılmamış mı ona bakacağız. Hedef süre aşılmış ve dosya kararı çıkmıyorsa bunun sebeplerini araştırmaya başlayacağız. Yapay zeka da kullanacağız. Özellikle en çok şikayet edilen konular, bölgesel olarak hangi konulardan vatandaşın memnun olmadığı ortaya çıkacak. Eğer hakimden kaynaklanan, mahkemenin çok yoğun olduğundan kaynaklanan bir sebepse HSK bunu anlık olarak görecek.

Oraya müdahale edecek. Ya yeni bir mahkeme açacak ya da yeni bir hakim takviye edecek. Davanın uzaması hakimden kaynaklanmışsa bu konuda HSK'nin terfi, atama ya da yer değiştirme cezalarını daha etkili uygulayacağız. Bu toplumumuzda karşılık bulacak ve fayda sağlayacaktır. Burada herhangi bir kanun değişikliğine gerek yok."