Türk ürünleri 'AB Ürünü' statüsünde değerlendirilecek

Avrupa Birliği (AB) ile ekonomik ve ticari konularda yürütülen diplomasi trafiği olumlu sonuç verdi.

Türkiye'de üretilen ve Gümrük Birliği kurallarına uygun sanayi ürünleri, "AB ürünü" statüsünde değerlendirilebilecek. Böylece Türkiye'de üretim yapan firmalar, AB kamu alımlarından ve teşvik programlarından faydalanabilecek.

Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Ticaret Bakanı Ömer Bolat, alınan karardan duydukları memnuniyeti dile getirdi:

"Türkiye, mevcut Gümrük Birliği kapsamında, AB'nin hazırlıklarını sürdürdüğü ve bugün taslağı yayımlanan Sanayi Hızlandırma Yasası ve 'AB Ürünü' politikası çerçevesi içinde tanındı. Bu; her iki tarafın yatırımları ve girişimlerinin devamlılığı, Avrupa değer zincirlerinin rekabetçiliği açısından olumlu ve yapıcı bir karar olmuştur."

"AB ile sektörel entegrasyon daha da derinleşecek"

Bakan Bolat, atılan adımın AB ile ticari ilişkiler açısından önemine dikkati çekti ve sektörel entegrasyonun daha da derinleşeceğini belirtti:

"Önümüzdeki dönemde bağlantısallık ve yeşil dönüşüm gibi vizyoner alanlarda AB ile yakın temasımızı kararlılıkla sürdürmeye ve ekonomik ortaklığımızı derinleştirerek daha da güçlendirmeye devam edeceğiz."

Avrupa Birliği'nin hazırlıklarını sürdürdüğü Sanayi Hızlandırma Yasası ve "Made in EU" yani "AB Ürünü" yaklaşımı, birlik içinde stratejik sektörlerde üretimi artırmayı hedefliyor ve kamu alımları ile teşvikleri Avrupa menşeli ürünlere yönlendirmeyi amaçlıyor.