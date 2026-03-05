Açık -0.5ºC Ankara
Dünya
AA 05.03.2026 01:52

İsrail'de 'ekonomi kötüleşiyor' endişesi: Kısıtlamalar gevşetildi

İran'a yönelik saldırılar ve Tahran yönetiminin İsrail'e misillemeleri devam ederken İsrail, ekonomik durumun kötüleşmesi endişesiyle kısıtlamalarda gevşemeye gitti.

İsrail'de 'ekonomi kötüleşiyor' endişesi: Kısıtlamalar gevşetildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı, konuya ilişkin durum değerlendirmesi yaptığı ve kısıtlamalarda güncellemeye gittiğini açıkladı.

Açıklamada, İsrail'de 5 Mart 2026 Perşembe günü yerel saatle 12:00'den itibaren "temel faaliyet" düzeyinden "sınırlı faaliyet" düzeyine geçileceği ve bu değişikliğin 7 Mart Cumartesi saat 20:00'ye kadar geçerli olacağı kaydedildi.

Güncelleme kapsamına eğitim faaliyetlerinin belirlenen istisnalar dışında alınmadığı ve eğitim faaliyetlerinin yasak olmaya devam edeceği vurgulanan açıklamada, gerekli sürede korunaklı alanlara ulaşılabilmesi koşuluyla 50 kişiye kadar toplantılara izin verileceği ve yine gerekli sürede korunaklı alana ulaşılabilen işyerlerinde faaliyetlere devam edileceği bildirildi.

İç Cephe Komutanlığı'nın kararı, İsrail Maliye Bakanlığı'nın çatışmanın ilk haftasında ekonomik faaliyetlere getirilen kısıtlamaların maliyetinin haftalık yaklaşık 9,5 milyar şekel (yaklaşık 3,1 milyar dolar) olduğunu belirterek, yaptığı itirazın ardından geldi.

Maliye Bakanlığı, İç Cephe Komutanlığı'na zararın boyutunun yer aldığı bir bilgilendirme yaparak işletmeler ve devletin büyük kayıplarını azaltmak için kısıtlamaların derhal kısmen gevşetilmesini talep etti.

İsrail saldırılarına karşı İran misillemeleri sürmesine rağmen "temel faaliyet" düzeyindeki kısıtlamaların en az 7 Mart'a kadar devam etmesini gerektirecek ölçekte riskin bulunmadığını savunan Maliye Bakanlığı, 5 Mart itibarıyla çalışanların korunaklı alanlara erişebilmesi şartıyla daha geniş ekonomik faaliyetin yeniden başlamasını önerdi.

Maliye Bakanlığı, bu senaryoda haftalık kaybın yaklaşık 4,5 milyar şekele düşeceği ve mevcut kısıtlamaların sürmesi halinde ise yüzbinlerce işyeri kapanışı ve tazminat ödemeleri nedeniyle bütçede milyarlarca şekellik açık ortaya çıkacağını belirtti.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 867 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail ABD-İran gerilimi İsrail-İran çatışması İran
