Lübnan'da patlamalar yaşanıyor

İşgalci İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Beyrut'ta Hizbullah altyapısına yönelik saldırı başlattığını, detayların daha sonra açıklanacağını duyurdu.
Bölgedeki AA muhabiri, bu açıklamanın ardından Beyrut'un Dahiye bölgesinden patlama sesi geldiğini, patlamanın gerçekleştiği bölgeden dumanlar yükseldiğini bildirdi.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından, Dahiye'nin Hureyk Mahallesi'nde bir binanın işaretlendiği harita paylaşarak, buradan uzaklaşılmasını söylemiş ve saldırı tehdidinde bulunmuştu.
Katil İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.
Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, 4 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan'a 2 Mart'tan itibaren düzenlediği hava saldırılarında 72 kişinin öldüğünü, 437 kişinin yaralandığını bildirmişti.