AA 05.03.2026 04:19

İran'dan İsrail'e füze misilleme saldırıları başladı

İsrail ordusu, ABD ile ortak saldırılar düzenledikleri İran'dan yeni füze misilleme saldırılarının başlatıldığını duyurdu.

İran'dan İsrail'e füze misilleme saldırıları başladı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'e doğru füzelerin fırlatıldığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, savunma sistemlerinin füzeleri engellemek için çalıştığı kaydedildi.

Tehlikenin bulunduğu bölgelerde cep telefonlarına İran'dan yapılan füze saldırısına ilişkin uyarı mesajları gönderildiği ve alarmların çaldığı bölgelerdeki halka sığınaklara gidilmesi uyarısı yapıldığı bildirildi.

Israel Hayom gazetesinin haberinde de İran'dan İsrail'e 4 füzenin fırlatıldığı ifade edildi.

İsrail ordusundan yapılan başka bir açıklamada, İran'dan İsrail'e doğru ikinci füze saldırılarının düzenlendiği ve hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemek için çalıştığı aktarıldı.

ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana Hizbullah ve İran bugün ilk kez eş zamanlı misilleme saldırısı düzenlemişti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

