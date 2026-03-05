Açık -1.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.03.2026 04:33

Katar'da ABD Büyükelçiliği yakınında yaşayanlar tahliye ediliyor

Katar, güvenlik gerekçesiyle ABD Büyükelçiliği yakınında yaşayanları tahliye etmeye başladığını duyurdu.

Katar'da ABD Büyükelçiliği yakınında yaşayanlar tahliye ediliyor

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER
Katar Son Dakika ABD
Sıradaki Haber
İran'dan İsrail'e füze misilleme saldırıları başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:22
İran'dan İsrail'e füze misilleme saldırıları başladı
03:59
ABD Senatosu Trump'ın 'savaş yetkileri'nin kısıtlanmasını reddetti
03:04
Lübnan'da patlamalar yaşanıyor
02:27
Bazı davaların belirli mahkemelerde görülmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de
02:21
Depremzedelere konut ödemesi indirimi geliyor
02:11
İsrail'de 'ekonomi kötüleşiyor' endişesi: Kısıtlamalar gevşetildi
ABD-İsrail saldırısında hedef alınan İnkilap Meydanı'nı görüntülendi
ABD-İsrail saldırısında hedef alınan İnkilap Meydanı'nı görüntülendi
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer Halisdemir Anıtı'nın önünde dua etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer Halisdemir Anıtı'nın önünde dua etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ