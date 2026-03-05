Parçalı Bulutlu -2.2ºC Ankara
AA 05.03.2026 05:07

Drift atan sürücüye 146 bin 712 lira ceza

İzmir'in Bornova ilçesinde trafikte drift atan sürücüye 146 bin 712 lira para cezası uygulandı. Sürücü belgesi de 60 gün süreyle geri alınan Y.O. hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sivil ekipleri, sürücü Y.O'nun 35 ARD 440 plakalı ATV ile 4. Sanayi 129/13. Sokak'ta drift yaptığını tespit etti.

Ekiplerce yakalanan Y.O'ya, Karayolları Trafik Kanunu'nun "geçerlilik süresi dolan sürücü belgesi ile araç kullanmak", "trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili yükümlülüklere uymamak", "drift yapmak" ve "kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak" maddelerinden 146 bin 712 lira para cezası kesildi.

Sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınan Y.O. hakkında adli işlem başlatıldı.

