Dünya
AA 05.03.2026 07:30

Tahran'da patlama sesleri duyuldu, hava savunma sistemleri devreye girdi

İran basını, başkent Tahran’da hava savunma sistemlerinin faaliyete geçtiğini, patlama sesleri duyulduğunu bildirdi

Tahran'da patlama sesleri duyuldu, hava savunma sistemleri devreye girdi

Ayrıntılar geliyor...

ABD İran İsrail
