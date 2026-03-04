Açık 4.5ºC Ankara
AA 04.03.2026 20:55

Karabük'te otomobille kamyon çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Karabük'te otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Karabük'te otomobille kamyon çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Gökhan M. idaresindeki otomobil, Karabük-Yenice kara yolu Bolkuş köyü yakınlarında H.K. yönetimindeki kamyonla çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobildeki İ.M., R.M., Fatma M. ve F.K.M. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Karabük'te otomobille kamyon çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Gökhan M. ve eşi Fatma M. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kamyon şoförü H.K. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Öte yandan Gökhan M'nin Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde işçi olarak çalıştığı öğrenildi.

