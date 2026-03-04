Karabük'te otomobille kamyon çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Öte yandan Gökhan M'nin Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde işçi olarak çalıştığı öğrenildi.

Kamyon şoförü H.K. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Otomobil sürücüsü Gökhan M. ve eşi Fatma M. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile otomobildeki İ.M., R.M., Fatma M. ve F.K.M. yaralandı.

Sıradaki Haber

"Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek Programı" ile 500 bin çocuk "sağlık elçisi" oldu