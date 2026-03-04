Öğrencinin saldırısında yaşamını yitiren öğretmenin cenazesi defnedildi

Bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren biyoloji öğretmeni Çelik'in Türk bayrağına sarılı tabutu, merkez Selçuklu ilçesindeki Parsana Camisi'ne getirildi.

Burada Çelik'in yakınları, tabutun başında gözyaşı döktü.

Çelik'in naaşı, öğle namazı sonrası İl Müftüsü Ali Öge'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından, Musalla Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş, çok sayıda öğretmen ve vatandaşlar katıldı.

Çekmeköy'deki Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi F.S.B., 2 Mart'ta öğretmenler Fatma Nur Çelik ve Z.A. ile öğrenci S.K'yi bıçakla yaralamıştı.

Öğretmenlerden Çelik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, polis ekiplerince gözaltına alınan F.S.B. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.