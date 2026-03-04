Açık 9.5ºC Ankara
Dünya
AA 04.03.2026 17:26

California Valisi Newsom, ABD'nin İsrail'e askeri desteğini sorguladı

California Valisi Gavin Newsom, İsrail'in, ABD'yi uzun süredir sürdürdüğü askeri desteği sorgulamak zorunda kalacağı bir noktaya sürüklediğini savundu.

California Valisi Newsom, ABD'nin İsrail'e askeri desteğini sorguladı

Politico internet sitesinin haberine göre, Newsom salı günü Los Angeles'ta yaptığı konuşmada ABD'nin İsrail'e askeri desteğini eleştirdi.

Washington'ın İsrail'e verdiği askeri desteği yeniden gözden geçirip geçirmemesi gerektiği sorusuna Newsom, "Bu beni derinden üzüyor; çünkü İsrail'deki mevcut liderlik, bizi bu desteği sorgulamaktan başka seçeneğin kalmadığı bir yola sürüklüyor." yanıtını verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de başlattığı yıkıcı savaş nedeniyle ertelenen yolsuzluk davalarına ve ekim ayında yapılması planlanan seçimlere atıfta bulunan Newsom, "Bibi meselesi ilginç, zira onun kendi iç sorunları var. Hapisten kurtulmaya çalışıyor. Bir de seçim süreci var önünde." dedi.

Newsom, "(Netanyahu) Köşeye sıkışmış olabilir. Batı Şeria'yı ilhak etmek isteyen aşırı kesimler var. (New York Times yazarı Thomas) Friedman ve diğerleri bunu yerinde bir şekilde 'apartheid devleti' olarak nitelendiriyor." ifadelerini kullandı.

İran'da rejim değişikliği ihtimaline soğuk baktı

Newsom, İran'da olası bir rejim değişikliğine ilişkin soruya ise "Rejim değişikliğinden mi söz ediyoruz? İki yıldır Hamas sorununu bile çözemediler." şeklinde cevapladı.

Dünyanın dördüncü büyük ekonomisine sahip California'yı yöneten ve Başkan Donald Trump'a yönelik sert eleştirileriyle öne çıkan Newsom, 2028 seçimlerinde Demokratların muhtemel başkan adayları arasında gösteriliyor.

ABD İsrail İran
